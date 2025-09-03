Schiaffo sul sedere da due adolescenti in strada, la denuncia a Bari: “Querelo anche se avete 13 anni”





Un episodio di molestia sessuale ha scosso la comunità di Bari, dove una giovane studentessa universitaria ha raccontato pubblicamente quanto accaduto. L’incidente si è verificato in via Martin Luther King, nel quartiere Poggiofranco, mentre la ragazza stava passeggiando di sera. Due adolescenti, a bordo di monopattini elettrici in sharing, si sono avvicinati e uno di loro le ha dato uno schiaffo sul sedere prima di allontanarsi rapidamente.





La studentessa, identificata come Martina Sisti, ha deciso di non rimanere in silenzio e ha condiviso un video sui social per denunciare l’accaduto. Nel filmato, visibilmente turbata, ha mostrato i due presunti responsabili di spalle mentre si allontanavano e ha annunciato la sua intenzione di sporgere denuncia formale. “Preparatevi perché vado in questura a sporgere una bella querela. Non mi interessa se avete 13, 14 o 15 anni. Se la vostra mamma non vi ha insegnato a stare al mondo, ve lo insegno io”, ha dichiarato con fermezza.

La ragazza ha anche sottolineato l’importanza di non minimizzare gesti come quello che ha subito, spiegando che episodi apparentemente “banali” possono rappresentare l’inizio di una spirale di violenza. “Uno dei due ha fatto il gesto e non iniziamo a dire che era solo uno schiaffo sul culo perché da quello schiaffo sul culo che inizia il tutto. È da quel ceffone che iniziano le violenze, gli stupri e le umiliazioni per poi arrivare anche ai femminicidi”, ha affermato nel video.

Nel corso della sua denuncia pubblica, Martina Sisti ha affrontato anche un tema spesso discusso in casi di molestie: l’abbigliamento delle vittime. “Quando vi chiedono come eravate vestite durante la molestia, sappiate che non conta. Ero in un semplice completo sportivo”, ha precisato, sottolineando come la responsabilità del gesto sia esclusivamente dei molestatori.

L’episodio ha immediatamente attirato l’attenzione sui social, dove il video della giovane è diventato virale. Molti utenti hanno espresso solidarietà nei confronti della ragazza, condannando fermamente il comportamento dei due adolescenti. La vicenda ha anche riacceso il dibattito sulle molestie sessuali e sulla necessità di educare i giovani al rispetto verso gli altri.

Bari, città in cui si è verificato l’incidente, è stata al centro delle discussioni online, con molti cittadini che hanno espresso preoccupazione per la sicurezza nelle strade e per il comportamento di alcuni adolescenti. L’episodio solleva interrogativi su come affrontare situazioni simili e su quali misure adottare per prevenire tali comportamenti.



