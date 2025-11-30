Schianto mortale sulla Braccianese — a 23 anni muore un paracadutista della Folgore





Un tragico incidente ha colpito la comunità di Campagnano sabato 29 novembre 2025, quando Raffaele Di Giorgio, un giovane paracadutista di 23 anni, ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua automobile. Il giovane si trovava alla guida di una Lancia Y quando, per cause ancora da accertare, ha sbandato e si è schiantato contro un albero. L’allerta è stata immediatamente data, e gli operatori del pronto soccorso del 118 sono intervenuti prontamente, trasportando Raffaele all’ospedale di Bracciano. Tuttavia, nonostante gli sforzi dei medici, il giovane è deceduto poco dopo il suo arrivo nella struttura sanitaria.





Raffaele Di Giorgio era un ragazzo benvoluto e conosciuto nella sua comunità. Cresciuto a Campagnano, era in servizio presso il 185° Reggimento Artiglieria Paracadutisti Folgore, II BTR “Le Aquile”. Oltre alla sua carriera militare, Raffaele era un appassionato di sport. Prima di entrare nell’esercito, aveva praticato minibasket e nuoto, e aveva anche fatto parte della squadra di calcio della sua città. La sua morte ha suscitato un’ondata di cordoglio e tristezza tra amici, familiari e conoscenti, che si sono uniti per esprimere il loro dolore sui social media.

L’associazione Good Guys in Bad Lands ha condiviso un messaggio di cordoglio: “Con immenso dolore apprendiamo la notizia della scomparsa del nostro Fratello Raffaele, caduto tragicamente in un incidente stradale. Alla sua famiglia, ai suoi commilitoni e a tutti coloro che hanno avuto l’onore di conoscerlo, esprimiamo il nostro più profondo e sincero cordoglio. Il suo esempio di dedizione, coraggio e spirito di corpo rimarrà vivo nei cuori di tutti noi, custodito come si custodisce ciò che non muore mai”.

Anche la società di calcio Real Campagnano ha voluto esprimere le proprie condoglianze: “Con profonda tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Raffaele Di Giorgio, ex tesserato del settore giovanile. Alla sua famiglia e ai suoi cari vanno le più sentite condoglianze della società Real Campagnano, dello staff e di tutto l’ambiente rossoblù”. Un altro messaggio è giunto dalla Basket Parco di Veio, che ha dichiarato: “Con profonda tristezza apprendiamo della scomparsa di Raffaele Di Giorgio, che ha fatto parte della nostra famiglia sportiva nel settore minibasket. La società e tutto lo staff si uniscono al dolore dei suoi cari, esprimendo la più sincera vicinanza in questo momento di grande dolore”.

Anche l’impianto sportivo RVN Campagnano ha voluto rendere omaggio al giovane: “L’impianto sportivo RVN Campagnano esprime il proprio cordoglio per la tragica scomparsa di Raffaele Di Giorgio, il giovane venuto a mancare questa notte nella nostra comunità. Siamo profondamente costernati per una perdita così dolorosa e ingiusta. In questo momento di grande tristezza, ci stringiamo con affetto e rispetto attorno alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che gli volevano bene”.

L’incidente ha colpito non solo la famiglia di Raffaele, ma anche l’intera comunità di Campagnano, che ora si unisce nel ricordo di un giovane che aveva tanto da offrire. La notizia della sua morte ha scosso profondamente chi lo conosceva, e molti si sono riuniti per onorare la sua memoria e sostenere i suoi cari in questo momento difficile.

Le indagini sull’incidente sono in corso, e si stanno raccogliendo ulteriori dettagli per comprendere le cause che hanno portato a questo tragico evento. Gli inquirenti stanno esaminando la scena del crimine e raccogliendo testimonianze per chiarire la dinamica dell’incidente.



