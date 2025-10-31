Schianto tra scooter e auto a Pescara: morta la 19enne Alessia Berardinucci





Una giovane di Pescara, Alessia Berardinucci, ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri in via delle Fornaci. La ragazza, in sella al suo scooter Synphony 125, stava percorrendo una discesa quando, affrontando una curva all’altezza di via Fonte Borea, si è scontrata frontalmente con una Saab condotta da una donna di cinquant’anni. L’impatto è stato descritto come violento e devastante, portando a conseguenze fatali per la giovane.





Subito dopo l’incidente, è intervenuta un’ambulanza del 118 di Pescara, ma i tentativi di rianimare Alessia sono stati purtroppo vani. La ventenne è deceduta sul posto a causa dei gravi traumi riportati. Sul luogo dell’incidente sono giunti anche gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal vicecomandante Paolo Costantini, che hanno avviato le indagini per determinare la dinamica del sinistro e hanno informato la Procura della Repubblica di Pescara.

Per facilitare le indagini, l’area è stata illuminata con un dispositivo fotoelettrico dei vigili del fuoco, poiché la visibilità era ridotta dal buio. La strada è stata chiusa al traffico per consentire il rilievo tecnico del sinistro. Al momento, non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla collisione tra i due veicoli, che viaggiavano in direzioni opposte. Gli investigatori stanno esaminando vari fattori, tra cui la possibilità di una distrazione alla guida, una manovra errata o la presenza di un animale sulla carreggiata.

La madre di Alessia è giunta sul luogo dell’incidente, distrutta dal dolore, assistendo alle drammatiche operazioni di soccorso. Anche i soccorritori hanno mostrato segni di profondo turbamento per la perdita della giovane, che aveva solo 19 anni e un futuro davanti a sé.

Via delle Fornaci è una strada che collega la zona pianeggiante di Pescara con Pescara Colli, generalmente poco trafficata. Dalla prima analisi della scena, non sono state riscontrate buche o irregolarità nel manto stradale che possano aver contribuito all’accaduto. La conducente della Saab, rimasta illesa, è stata comunque colpita dall’incidente e potrebbe essere sottoposta a interrogatori da parte delle autorità.

Nelle prossime ore, il pubblico ministero deciderà se sarà necessario eseguire un’autopsia sul corpo di Alessia Berardinucci. L’autopsia potrebbe rivelare ulteriori dettagli sulle cause del decesso e contribuire a stabilire eventuali responsabilità nell’incidente. La comunità locale è scossa dalla notizia e molti si uniscono al cordoglio per la perdita di una giovane vita.

Le indagini sono in corso e gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e prove per chiarire ogni aspetto della vicenda. Questo tragico evento mette in evidenza l’importanza della sicurezza stradale e della responsabilità alla guida, specialmente tra i giovani. La speranza è che la verità emerga e che misure preventive possano essere adottate per evitare futuri incidenti simili.



