Scintille al Grande Fratello: Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti litigano, ma la pace arriva con un abbraccio

Una discussione tra Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti ha scosso la casa del Grande Fratello, ma la lite è finita con un abbraccio e la pace tra le due.





Un’accesa discussione ha coinvolto Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello, lasciando gli altri concorrenti sbalorditi. Le due, che sono grandi amiche, si sono trovate improvvisamente a litigare sotto gli occhi di Javier Martínez, Zeudi Di Palma, Maria Teresa Ruta e Federico Chimirri. La tensione è salita quando Jessica ha risposto con una battuta sarcastica e colorita: “Amore, non si può parlare più? Fammi capire. Se ti rode il c**, giri la manina, fai così, gratti. Potrebbe essere anche un rastrello”. La battuta ha fatto esplodere la discussione, con Jessica che ha continuato: “Sto parlando, non è modo di rispondere…”

Javier, osservando la scena, ha commentato sottovoce: “Ho una paura di Jessica…”. A questo punto, Jessica ha accusato Mariavittoria di cambiare atteggiamento: “Sta diventando una iena dopo cinque mesi”. Ma la risposta di Mariavittoria non si è fatta attendere: ha fatto il gesto del dito medio a Jessica, scherzando: “Tiè”. Poi, rivolgendosi agli altri compagni di gioco, ha aggiunto: “Noi ci amiamo così. Non cambia nulla assolutamente tra di noi”.

In effetti, la discussione si è conclusa rapidamente con un chiarimento tra le due e un abbraccio affettuoso, con Jessica che ha confermato: “Io la amo, ma litighiamo sempre così”, mentre Mariavittoria ha ribadito lo stesso concetto.

Il video della lite è diventato virale sui social, scatenando una serie di reazioni da parte dei fan del Grande Fratello. La maggior parte sembra schierarsi dalla parte di Jessica, accusando Mariavittoria di essere più nervosa del solito, come dimostrato anche da un altro litigio avuto con il suo fidanzato Tommaso Franchi. La dinamica tra i concorrenti continua a evolversi, e la tensione nella casa sembra essere alle stelle.