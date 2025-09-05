Scommette 500 rupie con un amico e si getta nel fiume: giovane di 19 anni disperso in India





Si è buttato nel fiume Yamuna, in Uttar Pradesh, come quello che pensa davvero di essere invincibile. Mohd Junaid, 19 anni appena, si era convinto che attraversare quel fiume in piena fosse una roba fattibile, roba da niente, pure per una scommessa da 500 rupie (che, tra parentesi, sono tipo quattro euro… manco un panino con bibita in certi bar). E l’ha fatto, lasciandosi trascinare dall’adrenalina e – diciamolo – da una sfida tra amici.





Prima di saltare, si arrampica sulle ringhiere del ponte. Il cuore che gli batte a mille, la folla sotto che lo incita, tutti con il cellulare puntato a riprendere la scena, manco fosse un influencer a caccia di views. Sotto di lui, l’acqua marrone e minacciosa aspettava solo il prossimo incosciente. Nel video, diventato virale sui social (ovviamente), si vede Mohd impattare l’acqua, riemergere per un attimo e poi… sparire, risucchiato in un attimo dalla corrente.

Prova a nuotare verso la riva, ma il fiume se lo mangia senza pietà. L’euforia lascia spazio al terrore – e a chi guardava, solo l’impotenza di chi non può far nulla. In una manciata di secondi, l’acqua lo trascina via e tanti saluti.

Le ricerche sono partite subito, con polizia, sommozzatori e la State Disaster Response Force che si dannano l’anima a setacciare il fiume. Solo che le piogge monsoniche non aiutano, anzi: rendono tutto più pericoloso e faticoso. Uno stress che non augurerei a nessuno.

Nel suo villaggio, Niwada, la notizia è arrivata come una mazzata. Gente sconvolta, chi non ci crede ancora, chi invece si arrabbia: tutti a chiedere sicurezza sulle rive e a mettere in guardia i ragazzi dalle sfide stupide che girano su internet. Insomma, la solita storia: i social, la fama da quattro soldi, e ci scappa la tragedia.

Intanto la polizia sta pure cercando di capire se gli amici abbiano qualche colpa, visto che l’hanno pure filmato invece di fermarlo. Un’inchiesta è già partita. E sì, questa non è la prima volta che succede: giovani che per una sfida o due like in più si buttano in imprese assurde, con risultati che spesso finiscono male. Ma tanto, finché non tocca a qualcuno vicino, sembra sempre una roba lontana.



