Scompare dicendo “Non cercatemi”. Vent’anni dopo il macabro ritrovamento: “Colpa sua”

La scomparsa di Juan Manuel Leiva González, avvenuta nel settembre del 2004, ha tenuto in sospeso la città di Reus, in Spagna, per vent’anni. Con un semplice “Vado via, non cercatemi”, Juan Manuel si allontanò, lasciando dietro di sé solo la sua auto abbandonata nei pressi della stazione ferroviaria. Una chiamata rassicurò i familiari: era lui, e si era trasferito in Francia. Tuttavia, si trattava di una menzogna.





La verità è emersa solo di recente: Juan Manuel non ha mai lasciato Reus. Gli investigatori hanno scoperto che fu brutalmente ucciso, e la principale sospettata è la sua ex compagna, madre della loro figlia minore. Un crimine che ha scosso l’intera comunità.

Secondo la ricostruzione, Juan Manuel sarebbe stato attirato in una trappola e accoltellato a morte dalla donna e il suo nuovo compagno, ora deceduto. Il corpo fu legato, infilato in un sacco e sepolto a Riudecols, un luogo poco distante. I resti sono venuti alla luce solo nel 2021, ma è stato grazie a una segnalazione lo scorso anno che si è potuto collegare il corpo alla scomparsa di Juan Manuel.

Le analisi del DNA hanno confermato l’identità del corpo, permettendo di riaprire le indagini a un passo dalla prescrizione. Un testimone chiave, rimasto in silenzio per paura, ha rivelato dettagli cruciali. Gli inquirenti sospettano un movente economico: Juan Manuel gestiva un’azienda di estintori, in società con l’ex compagna.

Un elemento inquietante è emerso grazie alla figlia maggiore di Juan Manuel, nata da una relazione precedente. “Non ho mai creduto che fosse sparito volontariamente”, ha confessato, rivelando di aver visto la sorellastra indossare un anello del padre, un oggetto che non si sarebbe mai tolto.

Quella che appariva come una fuga meticolosamente pianificata, con l’auto lasciata in stazione e chiamate anonime a depistare le indagini, ha infine rivelato la verità celata a soli 700 metri dalla residenza. Un enigma risolto che, seppur inaspettato, ha fatto luce su un caso rimasto troppo a lungo avvolto nel mistero.