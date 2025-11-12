Scomparso ad Aosta il giovane Mathias, 15 anni: proseguono le ricerche e l’appello della famiglia





Da ieri, martedì 11 novembre, non si hanno più notizie di Mathias C., un quindicenne residente a Aosta. L’ultima volta che è stato visto risale alle 18.30, nei pressi del quartiere Cogne, da quel momento si sono perse le sue tracce. La sua assenza ha destato preoccupazione tra i familiari, che hanno immediatamente denunciato la scomparsa ai Carabinieri.





Nella mattinata di oggi, mercoledì 12 novembre, è stato attivato il piano regionale di ricerca delle persone scomparse, coordinato dalla Protezione Civile. Le operazioni di ricerca sono iniziate dal quartiere Cogne e si stanno estendendo alle aree circostanti, con un monitoraggio su tutto il territorio nazionale. Secondo le informazioni fornite dalla famiglia, al momento della scomparsa, Mathias indossava pantaloni Nike grigi, una felpa nera, uno smanicato nero e scarpe nere. Inoltre, aveva con sé uno zaino blu.

Le circostanze della scomparsa di Mathias sono ancora poco chiare. Sebbene non si escluda la possibilità che il ragazzo possa essersi allontanato volontariamente, non ci sono informazioni disponibili riguardo a eventuali motivazioni o eventi recenti che potrebbero averlo spinto a non tornare a casa. La situazione ha generato un clima di apprensione tra i familiari e gli amici del giovane.

I familiari di Mathias, che gioca nell’Under 17 della squadra di basket Sport Be Kulture, hanno lanciato un appello alla comunità: “È il ragazzo più alto della squadra. Per favore, chiunque lo abbia visto o disponga di informazioni utili, contatti immediatamente le forze dell’ordine o la nostra famiglia”. Questo appello sottolinea l’urgenza di ritrovare il ragazzo e l’importanza del supporto della comunità in questo momento difficile.

Per facilitare le segnalazioni e le comunicazioni, è stato fornito un numero di contatto dedicato: 340 5970631. Inoltre, il numero unico per le emergenze 112 è disponibile per chiunque voglia informare direttamente le autorità competenti. Le operazioni di ricerca stanno proseguendo con l’obiettivo di rintracciare Mathias il prima possibile, e le forze dell’ordine sono attivamente coinvolte in queste attività.

La scomparsa di un adolescente è sempre un evento preoccupante che coinvolge non solo la famiglia, ma anche l’intera comunità. Gli amici e i compagni di squadra di Mathias si sono mobilitati per cercare di ottenere informazioni e supporto, sperando che il giovane possa tornare presto a casa sano e salvo. La situazione è monitorata con attenzione dalle autorità, che stanno utilizzando tutti i mezzi a disposizione per localizzare il ragazzo.

Le ricerche si concentrano non solo nel quartiere Cogne, ma anche nelle aree limitrofe, dove potrebbero esserci indizi utili per rintracciare Mathias. Sono stati coinvolti anche gruppi di volontari e associazioni locali, che si sono offerti di aiutare nelle operazioni di ricerca. La collaborazione tra le forze dell’ordine e la comunità è fondamentale in questi casi, poiché ogni piccolo dettaglio potrebbe fare la differenza.

La speranza di ritrovare Mathias è alta, e le autorità sono determinate a fare tutto il possibile per riportarlo a casa. La comunità di Aosta si è unita in un clima di solidarietà, con molti che si offrono di aiutare nelle ricerche e di diffondere l’appello per ottenere informazioni. La situazione rimane in evoluzione, e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.



