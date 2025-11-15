Scontro fatale con un SUV: muore in moto il manager di Ab Carlo Marinoni





La comunità di Orzinuovi è in lutto per la scomparsa di Carlo Marinoni, un apprezzato manager del Gruppo Ab, avvenuta ieri in un tragico incidente stradale. Marinoni ha perso la vita mentre era alla guida della sua motocicletta, un evento che ha scosso non solo la sua famiglia e gli amici, ma anche i colleghi e i membri dell’azienda, attiva nel settore della cogenerazione e delle energie rinnovabili.





L’incidente fatale si è verificato nella mattinata di giovedì sulla ex strada statale Paullese, nel comune di Bisnate, in provincia di Milano. Carlo Marinoni, originario della zona del Milanese, stava percorrendo il tragitto verso il suo ufficio situato in provincia di Brescia. La sua carriera era caratterizzata da un impegno costante nell’innovazione energetica, e la sua formazione accademica in ingegneria nucleare lo aveva portato a ricoprire il ruolo di general manager all’interno del Gruppo Ab.

In questo ruolo, Marinoni era responsabile del coordinamento della manutenzione degli impianti del gruppo, diventando un punto di riferimento per i suoi collaboratori e un promotore attivo di nuove idee nel campo dell’energia. La sua dedizione al lavoro e la sua professionalità erano ben note, e la sua scomparsa lascia un vuoto significativo nell’organizzazione.

La notizia dell’incidente ha colpito profondamente l’azienda, che ha deciso di rimanere chiusa in segno di lutto. In un comunicato, il Gruppo Ab ha espresso il proprio cordoglio per la perdita di un leader stimato, sottolineando l’importanza del suo contributo al progresso dell’azienda e alla promozione di pratiche sostenibili nel settore energetico.



