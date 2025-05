Scontro fatale tra pick-up e autobus negli Stati Uniti: 7 turisti morti nei pressi di Yellowstone, tra loro un’italiana

Una tragedia si è consumata nei pressi del parco naturale di Yellowstone, negli Stati Uniti, dove un incidente stradale ha causato la morte di sette turisti. Tra le vittime è stata confermata la presenza di una cittadina italiana, originaria di Milano, oltre ad alcuni cittadini cinesi. La comitiva stava viaggiando su un autobus diretto alla celebre riserva naturale. A bordo del veicolo si trovavano quattordici persone.





Secondo quanto riferito dalla Farnesina, la vittima italiana era nata a Milano, ma la sua identità non è stata ancora rivelata. Il tragico evento si è verificato a sud di West Yellowstone, nello stato del Montana, quando il bus si è scontrato frontalmente con un pick-up. Entrambi i veicoli sono stati avvolti dalle fiamme dopo l’impatto. Il conducente del pick-up, identificato come Isaiah Moreno, un giovane di 25 anni originario di Humble, in Texas, è deceduto sul posto.

Le autorità locali hanno comunicato che l’identificazione delle vittime sarà un processo lungo e complesso a causa delle condizioni dei corpi, resi irriconoscibili dall’incendio. Sarà necessario ricorrere al test del DNA per determinare con certezza le identità delle persone coinvolte. Nel frattempo, i familiari delle vittime saranno informati non appena possibile.

Sul pick-up viaggiavano tre persone, che sono state trasportate d’urgenza in eliambulanza a Bozeman, sempre nel Montana. Per quanto riguarda i passeggeri del bus che sono sopravvissuti all’incidente, cinque sono stati ricoverati negli ospedali locali: tre di loro sono stati dimessi dopo le cure, mentre altri due restano sotto osservazione in condizioni stabili.

L’incidente è avvenuto ieri, ma la notizia è stata resa pubblica solo nelle ultime ore. La presenza di turisti stranieri tra le vittime è emersa da poco. L’agenzia di stampa Associated Press ha riferito che le autorità stanno ancora indagando sulle cause esatte dello scontro. È stato inoltre confermato che l’incendio, che ha distrutto entrambi i veicoli, è scoppiato circa dieci minuti dopo l’impatto iniziale, propagandosi dal pick-up al bus.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di analisi da parte degli investigatori. Nonostante siano state effettuate le prime ricostruzioni, rimangono molti interrogativi su come sia avvenuto lo scontro e su cosa abbia causato il devastante incendio. Gli esperti stanno collaborando per raccogliere tutte le prove disponibili e fornire risposte definitive.