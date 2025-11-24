​​


Scontro frontale tra Tir e furgone sulla via Emilia: morto il 23enne Nicolas Costa

Emanuela B.
24/11/2025
Si chiamava Nicolas Costa, aveva solo 23 anni. Questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, ha perso la vita in un incidente terribile sulla statale 9, la via Emilia, vicino a Vizzolo Predabissi, un piccolo paese non lontano da Milano. Nicolas era al volante di un furgone che si è scontrato frontalmente contro un Tir.



Tutto è successo intorno alle 18, almeno stando alle prime informazioni. Non è ancora chiaro cosa sia andato storto—le cause sono ancora da chiarire—ma il furgone guidato da Nicolas si è trovato faccia a faccia con il camion e l’impatto è stato devastante.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, purtroppo per Nicolas non c’era più niente da fare. Le ferite erano troppo gravi. Hanno potuto solo constatare il decesso. Il conducente del Tir è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

Sul posto sono arrivate anche diverse squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano, che hanno tirato fuori i due conducenti dagli abitacoli e messo in sicurezza la zona dell’incidente. Intanto, carabinieri e polizia locale stanno lavorando per capire esattamente cosa sia successo e di chi siano le responsabilità.



