Scontro frontale tra Tir e furgone sulla via Emilia: morto il 23enne Nicolas Costa





Si chiamava Nicolas Costa, aveva solo 23 anni. Questo pomeriggio, lunedì 24 novembre, ha perso la vita in un incidente terribile sulla statale 9, la via Emilia, vicino a Vizzolo Predabissi, un piccolo paese non lontano da Milano. Nicolas era al volante di un furgone che si è scontrato frontalmente contro un Tir.





Tutto è successo intorno alle 18, almeno stando alle prime informazioni. Non è ancora chiaro cosa sia andato storto—le cause sono ancora da chiarire—ma il furgone guidato da Nicolas si è trovato faccia a faccia con il camion e l’impatto è stato devastante.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati, purtroppo per Nicolas non c’era più niente da fare. Le ferite erano troppo gravi. Hanno potuto solo constatare il decesso. Il conducente del Tir è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

Sul posto sono arrivate anche diverse squadre dei vigili del fuoco di Lodi e Milano, che hanno tirato fuori i due conducenti dagli abitacoli e messo in sicurezza la zona dell’incidente. Intanto, carabinieri e polizia locale stanno lavorando per capire esattamente cosa sia successo e di chi siano le responsabilità.



