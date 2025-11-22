Scontro tra acrobati in moto al circo di Sant’Anastasia: perde la vita un artista, ferito grave un collega





Nella serata di venerdì 21 novembre, un drammatico incidente ha scosso il pubblico presente all’Imperial Royal Circus, situato in via Emilio Merone a Sant’Anastasia, provincia di Napoli. Durante una performance acrobatica, tre motociclisti professionisti sono stati coinvolti in uno scontro che ha portato alla morte di uno di loro, un giovane cileno di 26 anni. Un altro acrobata, un messicano di 43 anni, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare di Napoli ed è attualmente in pericolo di vita, mentre il terzo motociclista, un colombiano di 26 anni, ha riportato solo ferite lievi.





Secondo le prime ricostruzioni, i tre motociclisti stavano eseguendo acrobazie all’interno di una sfera, in un ambiente scarsamente illuminato. La scena era illuminata solamente da luci a LED integrate nelle tute degli acrobati. Durante l’esibizione, il motociclista cileno sarebbe caduto dal suo mezzo. I suoi due colleghi hanno tentato di evitarlo, ma si sono scontrati tra di loro, causando un impatto fatale.

I soccorsi sono stati immediati: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma per il giovane cileno non c’è stato nulla da fare, e il suo decesso è stato constatato dai medici. Il motociclista messicano è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale, dove i medici stanno facendo il possibile per salvarlo. Il terzo acrobata, invece, ha avuto la fortuna di uscirne con ferite non gravi.

Dopo l’incidente, i carabinieri della stazione di Sant’Anastasia, insieme agli investigatori del Nucleo Rilievi di Castello di Cisterna, sono stati chiamati per avviare le indagini. Hanno effettuato i primi accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e per raccogliere informazioni utili a ricostruire i momenti precedenti allo scontro. Come da prassi in situazioni simili, la salma del giovane acrobata è stata sequestrata per consentire gli accertamenti autoptici necessari. Anche i motocicli coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro per ulteriori analisi.

L’incidente ha destato grande preoccupazione e tristezza tra i presenti, molti dei quali sono rimasti scioccati dalla brutalità della scena. Il circo, che era in programma a Sant’Anastasia dal 14 al 23 novembre, ha visto un’affluenza di pubblico che sperava di assistere a uno spettacolo emozionante, ma che ha invece vissuto una tragedia inaspettata.

Il Imperial Royal Circus è un circo itinerante noto per le sue esibizioni spettacolari e per l’abilità dei suoi artisti. Tuttavia, questo tragico evento solleva interrogativi sulla sicurezza durante le performance acrobatiche, in particolare quelle che coinvolgono veicoli a motore. La comunità locale e i fan del circo sono in lutto per la perdita del giovane acrobata, e ci si aspetta che le autorità competenti conducano un’indagine approfondita per garantire che simili incidenti non si ripetano in futuro.



