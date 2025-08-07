Scontro tra auto e tir sull’A2, conducente ferito: incidente tra Montecorvino e Pontecagnano





Un grave incidente stradale si è verificato oggi pomeriggio sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto compreso tra Montecorvino Pugliano e Pontecagnano, in direzione nord. Un’auto, una Peugeot grigia, è rimasta gravemente danneggiata dopo essersi scontrata con un tir. Il conducente dell’autovettura ha riportato un trauma cranico ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, mentre l’autista del camion è rimasto illeso. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento e il traffico verso Napoli risulta fortemente rallentato.





Nel pomeriggio di giovedì 7 agosto, intorno alle ore 15:20, un violento impatto tra un’auto e un autoarticolato ha provocato gravi conseguenze sull’autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria. L’incidente è avvenuto nel tratto che collega Montecorvino Pugliano a Pontecagnano, in provincia di Salerno, creando lunghe code e disagi per gli automobilisti diretti verso Napoli.

Secondo le prime informazioni raccolte, l’auto coinvolta, una Peugeot grigia, si sarebbe scontrata con il tir in un tamponamento dalle cause ancora poco chiare. L’impatto è stato talmente violento che la vettura si è accartocciata su sé stessa, rendendo necessario l’intervento dei soccorsi per estrarre il conducente dalle lamiere. L’uomo alla guida della Peugeot ha riportato un grave trauma cranico ed è stato immediatamente soccorso dai volontari del 118 della Vopi, che lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Ruggi d’Aragona. Attualmente, il ferito si trova ricoverato presso la struttura sanitaria di Salerno, mentre le sue condizioni sono monitorate dai medici.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che stanno conducendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Gli operatori hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto testimonianze da chi si trovava nei pressi del sinistro al momento dell’impatto. Non si esclude che possano essere utilizzate le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate lungo il tratto autostradale per acquisire ulteriori dettagli utili all’indagine.

L’autista del camion coinvolto nell’incidente non ha riportato ferite e non risulta necessario il suo ricovero. Tuttavia, i danni materiali sono ingenti: la Peugeot grigia è stata completamente distrutta e il tratto autostradale interessato ha subito un blocco temporaneo per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi da parte degli inquirenti. Il traffico verso Napoli è stato fortemente rallentato, causando lunghe code e disagi agli automobilisti.

Le cause dell’incidente rimangono ancora da chiarire. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze che hanno portato al tamponamento tra i due veicoli. Gli agenti della Polizia Stradale stanno analizzando tutte le informazioni disponibili per determinare eventuali responsabilità e comprendere se vi siano stati fattori esterni o errori umani alla base del sinistro.

Questo tipo di incidente sottolinea ancora una volta l’importanza di mantenere alta l’attenzione durante la guida, soprattutto su arterie autostradali ad alta velocità come l’A2 Salerno-Reggio Calabria. La prudenza e il rispetto delle norme di sicurezza sono fondamentali per prevenire situazioni che possono mettere a rischio la vita dei conducenti e degli altri utenti della strada.

L’ospedale Ruggi d’Aragona, dove è stato ricoverato il conducente dell’auto, è uno dei principali centri sanitari della zona e sta fornendo al paziente tutte le cure necessarie per stabilizzare le sue condizioni. Non sono stati rilasciati aggiornamenti ufficiali sullo stato di salute dell’uomo, ma i medici continuano a monitorare attentamente il decorso clinico.

L’incidente ha avuto un impatto significativo sul traffico lungo l’A2, con ripercussioni anche sulle arterie stradali limitrofe. Gli automobilisti diretti verso Napoli sono stati costretti a lunghe attese e deviazioni per evitare il tratto interessato dal sinistro. Si consiglia di consultare gli aggiornamenti sulla viabilità prima di mettersi in viaggio.



