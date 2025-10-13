Scontro tra Licia Colò e Camila Raznovich: “Dice falsità, non è vero quello che racconta su Kilimangiaro”





La conduttrice Licia Colò è intervenuta sui social per smentire alcune affermazioni fatte dalla collega Camila Raznovich durante la sua apparizione nel programma “La Confessione” su Rai3. Raznovich aveva sostituito Colò nella conduzione di “Kilimangiaro” nel 2014 e, di recente, ha rilasciato dichiarazioni che hanno suscitato la reazione della sua predecessora.





In un’intervista con Peter Gomez, Raznovich ha affermato che Colò non ha preso bene il suo arrivo nel programma e ha insinuato che l’ex conduttrice avesse fatto allusioni sul suo comportamento. “Non ho sentimenti negativi ma nemmeno positivi, semplicemente non mi riguarda quello che farà”, ha detto Raznovich, riferendosi alla conduzione di Colò. Ha poi aggiunto: “Non l’ha presa benissimo. Mi piacerebbe dire che è stata una mia scelta, ma io conto zero”.

Le affermazioni di Raznovich hanno toccato un nervo scoperto, in particolare quando ha accennato a insinuazioni riguardanti l’uso di sostanze da parte di Colò. “Nei giornali ha velatamente fatto riferimento al fatto che facessi uso di qualche sostanza. Non ho risposto perché ci sono cose che vanno lasciate andare”, ha dichiarato Raznovich. Queste parole hanno spinto Colò a intervenire per chiarire la situazione.

Dopo aver ascoltato le dichiarazioni di Raznovich, Colò ha deciso di difendersi pubblicamente attraverso i social media. Ha precisato: “NON ho mai conosciuto Camila, NON ho mai detto una cosa del genere, e SOPRATTUTTO NON ho fatto nessuna allusione a riguardo”. Con queste parole, ha cercato di mettere a tacere le voci che l’avevano coinvolta in una polemica infondata.

In merito alla sua reazione alla sostituzione, Colò ha confermato di non aver espresso i migliori auguri a Raznovich per la conduzione di “Kilimangiaro”. “Non essendo un’ipocrita, dopo che l’allora direttore di Rete mi aveva tolto il programma che avevo fatto nascere anche come autrice, non ho fatto gli auguri desiderati alla nuova conduttrice”, ha spiegato. Questo chiarisce la sua posizione rispetto al passaggio di consegne nel programma, evidenziando un certo risentimento per la situazione.

Colò ha anche espresso il suo disappunto riguardo al fatto che la questione venga ancora discussa dopo tanto tempo. “Dopo tanti anni che ancora si parli di questo mi fa sorridere, ma che si dicano bugie toccando uno stile di vita al quale ho sempre mantenuto fede mi dà molto fastidio, oltre e soprattutto non essendo corretto”, ha concluso, sottolineando la sua volontà di mantenere un’immagine pulita e professionale.

Il dibattito tra le due conduttrici ha messo in luce non solo le rivalità professionali nel mondo della televisione, ma anche le dinamiche di comunicazione tra colleghi. La sostituzione di Colò da parte di Raznovich ha rappresentato un momento significativo nella storia del programma, e le dichiarazioni recenti hanno riacceso l’interesse del pubblico su questo tema.

In un contesto televisivo in cui le polemiche possono facilmente diventare virali, le parole di Colò e Raznovich evidenziano la fragilità delle relazioni professionali e l’importanza della comunicazione diretta. Mentre Raznovich sembra aver voluto esprimere la sua visione sulla questione, Colò ha ritenuto necessario difendere la propria reputazione e chiarire le false insinuazioni.

La reazione di Colò sui social dimostra quanto sia cruciale per i personaggi pubblici affrontare le voci che circolano su di loro, soprattutto quando queste possono danneggiare la loro immagine. La questione, quindi, non è solo una semplice disputa tra due conduttrici, ma riflette anche le sfide più ampie che affrontano coloro che operano nel mondo dello spettacolo.



