Scontro tra Mario Giordano e Ilaria Salis: “Apri bene le orecchie!” – bufera dopo le parole sulla strage dei carabinieri





La tragica morte di tre carabinieri a Castel d’Azzano, vicino a Verona, ha scatenato un acceso dibattito pubblico, in particolare sui social media, dove le opinioni si sono divise. Mario Giordano, noto giornalista e opinionista, ha espresso la sua ferma posizione in risposta alle dichiarazioni di Ilaria Salis, europarlamentare di Avs, che ha cercato di inquadrare l’episodio in un contesto di disagio sociale.





Nel suo post, Giordano ha chiarito alcuni punti fondamentali. “Primo: chi sta in una casa dopo uno sfratto ci sta abusivamente. Quindi è un occupante abusivo”, ha affermato, evidenziando la legalità della questione. Ha proseguito affermando che “le uniche vittime in questa vicenda sono i carabinieri” e ha descritto gli autori dell’attacco come “criminali”, sottolineando che “chi fa esplodere bombe molotov e bombe gas non è una persona con un disagio”. Giordano ha concluso il suo intervento con una critica a coloro che difendono l’illegalità, definendoli “veri sciacalli”.

Le dichiarazioni di Giordano sono arrivate in risposta a un commento di Ilaria Salis, la quale ha cercato di spiegare la tragedia come un “frutto della disperazione”, collegando l’episodio al suicidio di un pensionato avvenuto a Sesto San Giovanni dopo uno sfratto. Salis ha suggerito che la mancanza di un diritto fondamentale come quello alla casa possa condurre a gesti estremi e violenti, come quello che ha portato alla morte dei tre carabinieri.

“Giustificazioni no, ma comprensione del fenomeno sì”, ha scritto Salis, evidenziando la necessità di un’analisi più profonda delle cause sociali alla base di tali eventi. Secondo lei, “all’origine di questi gesti disperati e terribili, c’è una questione sistemica: la negazione di un diritto fondamentale che genera sofferenza e disagio nelle fasce più povere della popolazione”. Ha anche avvertito che se la politica non fornisce risposte adeguate, sarà corresponsabile delle conseguenze tragiche.

La Salis ha affermato che “un tetto sulla testa è una condizione per essere felice”, ma Giordano ha sollevato interrogativi su come tali affermazioni possano influenzare le persone in situazioni di disagio. Ha messo in guardia sul rischio che frasi simili possano istigare gli occupanti a resistere alle forze dell’ordine, portando a ulteriori atti di violenza. La sua preoccupazione principale è stata quella di evidenziare che, mentre la comprensione del contesto sociale è importante, non si può minimizzare la gravità dei crimini commessi.

La strage di carabinieri a Verona ha riacceso il dibattito sulle politiche abitative e sull’occupazione abusiva, con Giordano che ha ribadito la necessità di sgomberare anche i gruppi come CasaPound, sottolineando che “l’ho detto mille volte, lo ripeto per i cretini”. Questo commento ha ulteriormente acceso le polemiche, poiché molti hanno interpretato le sue parole come una critica diretta a chi sostiene le occupazioni abusive.

Il dibattito si è esteso oltre i confini di Verona, toccando temi più ampi legati alla giustizia sociale e alla sicurezza pubblica. La posizione di Giordano, che si concentra sulla legalità e sulla protezione delle forze dell’ordine, contrasta nettamente con quella di Salis, che cerca di mettere in luce le cause sociali e le ingiustizie che possono portare a tali atti estremi.

Mentre il dramma della strage continua a far discutere, la questione della legalità e dei diritti fondamentali rimane al centro del dibattito pubblico. Le reazioni sui social media continuano a riflettere la polarizzazione delle opinioni su questo tema delicato, con molti che chiedono un approccio più umano e comprensivo verso le situazioni di disagio, mentre altri sottolineano la necessità di mantenere l’ordine e la sicurezza.

In un contesto così complesso, il dialogo tra le diverse posizioni è cruciale per affrontare le sfide che la società deve affrontare. La morte dei tre carabinieri non è solo un tragico evento isolato, ma un sintomo di problemi più profondi che richiedono attenzione e azione da parte della politica e della comunità.



