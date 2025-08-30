Scontro tra scooter e trattore a Verona: 16enne perde la vita sul colpo





Che giornata da dimenticare, davvero. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, c’è stato un incidente tremendo nel Veronese. Purtroppo, un ragazzo di sedici anni ha perso la vita dopo essersi schiantato con il suo scooter contro un trattore con rimorchio. Una roba che ti lascia senza parole, successo ad Azzago, una piccola frazione dalle parti di Grezzana, in provincia di Verona, poco prima delle cinque.





Per il povero ragazzo, niente da fare. I soccorsi del Suem 118 sono arrivati in un lampo, chiamati d’urgenza, ma non c’è stato verso di strapparlo alla morte. L’incidente è avvenuto su via Praro, proprio dove la strada si stringe. Da quello che si sa finora, lo scooter e il trattore andavano in direzioni opposte e, per qualche motivo ancora tutto da chiarire, si sono trovati faccia a faccia nella stessa strettoia. Il sedicenne era su una piccola moto da cross e l’impatto è stato inevitabile—un disastro totale. Sembra pure che, dopo aver colpito il trattore, sia stato sbalzato contro un muro. Una scena da film horror, ma purtroppo era tutto vero.

L’agricoltore alla guida del trattore, poveraccio anche lui, è stato tra i primi a soccorrere il ragazzo. Vista la gravità della situazione, sono arrivati in massa: ambulanza, automedica, addirittura l’elicottero per tentare un trasporto rapidissimo in ospedale. I medici hanno provato di tutto, ma niente da fare, il ragazzo non ce l’ha fatta. Residente lì vicino, è morto praticamente sul colpo.

E come se non bastasse, l’autista del trattore, sotto shock, si è sentito male ed è pure svenuto. Anche lui portato di corsa al pronto soccorso di Borgo Trento, a Verona. Sul posto, ovviamente, sono arrivati pure i carabinieri per fare i rilievi e cercare di capire esattamente come sia andata. Ma certe tragedie, davvero, non hanno spiegazione che tenga.



