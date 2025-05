Scoperta rivoluzionaria sulla vitamina K e il cancro

Secondo l’American Cancer Society, il cancro alla prostata è la seconda causa di morte per cancro negli uomini negli Stati Uniti, dopo solo il cancro ai polmoni. Circa 1 uomo su 8 verrà diagnosticato con il cancro alla prostata in qualche momento della sua vita. Nella maggior parte dei casi è curabile, ma ci sono alcuni casi in cui tutte le terapie conosciute incontrano resistenza e la situazione peggiora. Tuttavia, un nuovo studio su modelli murini ha rivelato che un precursore della vitamina K può potenzialmente rallentare la crescita del cancro alla prostata.





Recentemente, presso i laboratori di Cold Spring Harbor, il professor Lloyd Trotman e il suo team hanno scoperto che il supplemento pro-ossidante menadione riduce lo sviluppo del cancro alla prostata negli studi sui topi. La menadione, presente nelle verdure a foglia verde, è un precursore della vitamina K. Sebbene questo studio sia nuovo, è il risultato di un altro studio avvenuto all’inizio di questo secolo.

Gli studi sulla vitamina E

Nel 2001, un trial condotto dall’Istituto Nazionale del Cancro aveva cercato di stabilire se un supplemento antiossidante di vitamina E potesse curare o prevenire efficacemente lo sviluppo del cancro alla prostata. Questo trial doveva durare 12 anni e coinvolgere 35.000 uomini. Tuttavia, agli uomini fu detto di smettere di prendere i supplementi di vitamina E solo tre anni dopo l’inizio del trial. Questo perché non solo il supplemento non aveva rallentato o impedito lo sviluppo del cancro alla prostata, ma aveva addirittura portato più uomini a sviluppare la malattia.

Lo studio sui topi

Dopo aver visto i risultati dello studio sulla vitamina E, il professor Trotman si è chiesto se un pro-ossidante potesse funzionare, visto che un antiossidante aveva fallito. Il suo nuovo studio sui topi ha rivelato che il suo sospetto era corretto. Quando i topi affetti da cancro alla prostata hanno ricevuto menadione, questo ha interrotto i processi di sopravvivenza del cancro. I ricercatori hanno scoperto che la menadione distruggeva le cellule del cancro alla prostata eliminando un lipide chiamato PI(3)P.

Speranze di risultati positivi negli studi sull’uomo

Il team spera di vedere i risultati replicati in studi pilota su pazienti umani con cancro alla prostata. Secondo Trotman, “Il nostro gruppo target sarebbero gli uomini che si sottopongono a biopsie e hanno una forma precoce della malattia diagnosticata. Ci chiediamo se, iniziando a prendere il supplemento, saremmo in grado di rallentare quella malattia”. Un beneficio inaspettato della somministrazione di menadione è che si è anche dimostrata efficace contro la miopatia miotubulare, una rara condizione che inibisce la crescita muscolare nei bambini maschi. Coloro che sono diagnosticati con questa malattia raramente sopravvivono oltre la prima infanzia. I ricercatori hanno scoperto che l’uso di menadione per depauperare il PI(3)P ha raddoppiato la durata della vita dei topi che soffrivano di miopatia miotubulare.

In conclusione, sebbene gli studi sui topi si siano rivelati un successo, dobbiamo ancora vedere se questi risultati si traducano anche negli esseri umani. In tal caso, ciò potrebbe cambiare la vita di milioni di uomini diagnosticati con il cancro alla prostata ogni anno, migliorando notevolmente la loro qualità di vita. Finora, questo precursore della vitamina K sta mostrando risultati promettenti e offre un futuro più luminoso per molti.