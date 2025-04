Scoperta shock sull’autopsia di Gene Hackman: ecco cosa è emerso dalle analisi finali, una fine davvero sconvolgente

I risultati dell’autopsia dell’attore Gene Hackman sono stati resi noti, chiarendo le cause della sua scomparsa avvenuta a 95 anni. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’attore premio Oscar è stato trovato senza vita nella sua residenza nel New Mexico, accanto al corpo della moglie, Betsy Arakawa, due mesi fa. Le indagini hanno evidenziato che la villa in cui vivevano era infestata da topi, il che ha portato alla morte della moglie a causa dell’hantavirus, una rara malattia trasmessa dai roditori.





Per quanto riguarda Gene Hackman, i funzionari delle forze dell’ordine del New Mexico hanno confermato che soffriva di “insufficienza cardiaca congestizia” e di “gravi alterazioni croniche ipertensive ai reni”. Dal 2019, l’attore viveva con un “pacemaker bi-ventricolare”. Inoltre, l’autopsia ha rilevato segni di “caratteristiche neurodegenerative compatibili con la malattia di Alzheimer”. I documenti ufficiali citati dal Daily Mail hanno evidenziato una “grave malattia cardiovascolare aterosclerotica e ipertensiva”, con interventi precedenti quali l’impianto di stent coronarici e un innesto di bypass, oltre alla sostituzione della valvola aortica.

L’esame ha anche rivelato infarti miocardici remoti che coinvolgevano la parete libera ventricolare sinistra e il setto, con estensioni significative. Il cervello di Hackman mostrava risultati microscopici di Alzheimer in fase avanzata. Un dettaglio particolarmente toccante emerso dalle indagini è che Betsy Arakawa sarebbe deceduta prima del marito, intorno al 12 febbraio, a causa di sintomi respiratori provocati dall’hantavirus. Questo virus raro e letale si trasmette attraverso l’urina, la saliva e gli escrementi dei roditori.

Le analisi hanno dimostrato che Gene Hackman non era stato contagiato dall’hantavirus; tuttavia, è morto circa una settimana dopo per una combinazione di fattori: la sua grave condizione cardiaca, l’Alzheimer e l’aggravarsi della malattia renale. A causa dell’Alzheimer in stadio avanzato, come si legge nel rapporto, l’attore avrebbe vagato per la casa da solo dopo la morte della moglie, probabilmente senza mai rendersi conto che la donna fosse deceduta.

L’intera vicenda ha suscitato grande emozione e cordoglio tra i fan e i colleghi di Hackman, ricordato non solo per il suo talento artistico ma anche per il suo carattere riservato e gentile. La sua carriera è stata costellata di successi e riconoscimenti, tra cui due premi Oscar. Nel corso degli anni, Gene Hackman ha saputo interpretare ruoli complessi e variegati, lasciando un’impronta indelebile nel panorama cinematografico mondiale.