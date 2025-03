Scoppia la polemica al Grande Fratello: le intimità tra Helena Prestes e Javier Martinez suscitano commenti tra gli altri concorrenti

Nel corso delle ultime settimane, la casa del Grande Fratello è diventata teatro di momenti di intensa passione tra Helena Prestes e Javier Martinez, una situazione che non è passata inosservata agli altri concorrenti. In particolare, le discussioni tra Shaila Gatta, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma hanno messo in luce le “gesta” della coppia, che ha iniziato a vivere la loro relazione in modo più intenso, specialmente dopo che Zeudi ha deciso di fare un passo indietro.





Da quel momento, Helena e Javier hanno trovato il modo di esprimere la loro intimità anche all’interno della casa, con la modella brasiliana che ha mostrato un atteggiamento più audace nei confronti del suo compagno. In effetti, ci sono stati numerosi episodi in cui la coppia si è lasciata andare, facendo l’amore tra le mura del Grande Fratello. Questa situazione ha attirato l’attenzione e le critiche degli altri inquilini, soprattutto a 20 giorni dalla conclusione del programma.

Zeudi Di Palma ha aperto la discussione tra le sue amiche, raccontando un episodio che ha suscitato la loro curiosità. “Hai visto come urlava? Io ero entrata e loro se ne erano accorti. Gli volevo dire di fare silenzio ma poi avrebbero risposto con provocazioni. Lei questo vuole,” ha detto Zeudi, evidenziando il comportamento della coppia. La sua osservazione è stata confermata da Chiara, che ha aggiunto: “Hanno urlato tutto il tempo. C’è stato un concerto di gemiti, sapevo tutte le posizioni che stavano facendo.”

Anche Shaila Gatta ha espresso il suo punto di vista, commentando: “Hanno fatto pure doppietta. Quando fai l’amore non urlare almeno. A me e Lorenzo ci avete mai sentiti? Va bene tutto, ma siamo in casa con altre 10 persone.” Queste dichiarazioni hanno rapidamente circolato sui social media, generando reazioni contrastanti tra i fan e gli spettatori del programma.

Molti utenti hanno commentato la situazione con ironia. C’è chi ha scritto: “Se ti fa urlare a letto è quello giusto 💋,” mentre altri hanno sollevato critiche, suggerendo che la coppia avrebbe potuto trovare un luogo più privato per le loro intimità. Un commento ha messo in discussione la scelta di Helena e Javier di non utilizzare una delle stanze libere: “Perché tutto questo mi pare esibizionismo.”

Alcuni fan hanno anche ipotizzato che le critiche ricevute da Zeudi potessero derivare da un certo grado di invidia. Infatti, un commento ironico ha evidenziato: “La realtà dei fatti è che loro stanno in bianco! Zeudi rosica, avrebbe preferito essere lei al suo posto! 😂😂😂.”

Questa situazione ha messo in evidenza non solo le dinamiche relazionali all’interno della casa, ma anche come le interazioni tra i concorrenti possano influenzare l’opinione pubblica. La tensione tra Helena e Zeudi, in particolare, è diventata un argomento di discussione, con i fan che seguono da vicino ogni sviluppo.