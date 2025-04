Scoppia la polemica: Helena condivide un indirizzo dopo il Grande Fratello

L’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Alfonso Signorini, ha messo in luce un fenomeno crescente: l’influenza dei fandom sui concorrenti. Questi gruppi di fan, spesso accusati di idolatrare eccessivamente i partecipanti o di riversare odio gratuito, possono influenzare i televoti e l’andamento del programma.





Non è una novità che attorno ai concorrenti del reality si formino fanbase attive, specialmente quando si tratta di coppie. I gesti dei fan vanno oltre il semplice supporto sui social: tra costosi regali e iniziative straordinarie, il confine tra affetto e idolatria diventa sempre più sottile.

Un esempio recente riguarda Zeudi Di Palma, che si è classificata quinta. I suoi sostenitori, delusi per la mancata vittoria, hanno avviato una raccolta fondi per regalarle simbolicamente i 50mila euro del montepremi. Non solo è stata raggiunta la cifra, ma è stata superata. Diversa la situazione per gli “Shailenzo”, la coppia formata da Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. I fan avevano lanciato una raccolta fondi per un viaggio in Kenya, ma l’iniziativa è stata interrotta quando l’ex velina ha annunciato la fine della relazione.

Dalla conclusione del reality, molti ex concorrenti hanno ricevuto numerosi regali dai loro fan. Tra questi, Helena Prestes è una delle più seguite. La modella brasiliana ha apprezzato i segni di affetto al punto da pubblicare un indirizzo su Instagram, invitando i fan a inviare lì i loro doni.

Questo gesto ha suscitato polemiche. Molti si sono chiesti se sia opportuno accettare apertamente regali dai fan, piuttosto che indirizzarli verso cause benefiche. Helena ha risposto alle critiche con un messaggio ai suoi sostenitori.

“Buongiorno tigres. Ho creato questo indirizzo perché me lo avete chiesto e l’ho fatto con il cuore. Non sono abituata a ricevere regali così belli e pieni d’affetto, alcuni regali veramente utili diciamo e… mi avete davvero emozionata. È tutto nuovo per me, ma dopo tanta insistenza e un po’ di coraggio, ho deciso di accogliere questo amore. Non vedo l’ora di passare a ritirare i regali e mostrarvi la mia gratitudine, come meritate. Grazie di cuore, davvero”.