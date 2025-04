Scoppiano le polemiche al Grande Fratello: Shaila svela verità inaspettate su Lorenzo!

La storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, che ha catturato l’attenzione di milioni di telespettatori all’interno della Casa del Grande Fratello, ha attraversato alti e bassi, tenendo il pubblico incollato allo schermo per mesi. Dopo numerosi momenti di rottura e riconciliazione, sembrava che i due avessero finalmente trovato un equilibrio, proprio in coincidenza con la conclusione del reality show. Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata.





Il giorno della finale, Shaila ha fatto un sorprendente ritorno nella Casa per chiudere definitivamente la sua relazione con Lorenzo. La decisione è stata influenzata dalla visione di alcune clip del loro percorso, che l’hanno portata a riflettere sulla tossicità del loro legame. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la ballerina ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a prendere questa difficile decisione.

Le parole di Shaila su Lorenzo sono state chiare e dirette: “Sono entrata nella Casa da donna libera – ha dichiarato – cercando di sperimentare questa nuova parte di me. E sono ricaduta in schemi vecchi. Tanto è vero che la prima settimana a Lorenzo ho proprio detto: ‘Mi ricordi dei miei vecchi modi di fare, non so perché’. Intanto, Javier mi mostrava qualcosa di nuovo. E a lui dicevo: ‘Sei un ragazzo perbene’. Avendo delle ferite aperte, mi sentivo più a casa con Lorenzo. E poi sono cominciati gli alti e bassi. La cosa più brutta è stata il suo silenzio punitivo. Non lo auguro a nessuno: l’amore è dialogo”.

Shaila ha inoltre rivelato di provare ancora sentimenti per Lorenzo, ma ha compreso che quel tipo di amore non era sano per lei: “Beh, ma guardi che l’amore, un amore forte e viscerale, non si dimentica in due secondi. Però so che quell’amore non è quello adatto a me. E che le persone non cambiano. Sono delusa e arrabbiata. Per me la rabbia è naturale e… Per quanto mi riguarda quei suoi silenzi punitivi erano insopportabili. Lui mi portava all’esasperazione. Lorenzo ha una personalità… Io mi sentivo sempre messa in discussione, sempre con i sensi di colpa, sempre sbagliata. E mi ci sento ancora: oggi sono umiliata. Ancora. E criticata. Ancora”.

L’ex concorrente ha affrontato anche le critiche ricevute per la sua decisione di chiudere la relazione: “Mi viene detto e scritto che sono io la manipolatrice, che ho preso in giro tutti. Che ho preso in giro lui. Invece, ho subito. Ho subito incomprensioni, silenzi, ho chiesto troppe volte scusa, ho dimenticato il mio valore. Per la mia bassa autostima. E certe persone colpiscono duro chi ha una bassa autostima”.

Riferendosi a Lorenzo, Shaila ha aggiunto: “Una persona insicura, vittima anche lui di se stesso. E finché non curerà questa sua parte, non amerà nessuno. Certo. Questo è stato il mio errore: il nostro è stato un ‘amore tossico’”. Alla domanda se avesse più sentito l’ex fidanzato, ha risposto: “No, no, no. Non l’ho mai più sentito. Mi conferma quello che pensavo, che il suo è un amore narcisistico”.