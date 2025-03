Scossa di terremoto a Napoli, epicentro ai Campi Flegrei alle 19:44

Oggi, venerdì 14 marzo 2025, alle ore 19:44, un terremoto è stato rilevato dai sismografi dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ai Campi Flegrei. Sebbene non sia ancora stata comunicata la magnitudo del sisma, l’epicentro è stato localizzato nella zona di via Napoli, tra Pozzuoli e Bagnoli, a una profondità di 2,8 km. Questi dati sono preliminari e necessitano di conferma nelle prossime ore. Questo evento sismico rappresenta il più forte in termini energetici dopo il terremoto di magnitudo 4.4 registrato nella notte di giovedì 13 marzo, alle 1:25.





Nel frattempo, nella zona di Fuorigrotta, si è svolto un concerto degli Almamegretta, attirando un gran numero di spettatori, con il tutto esaurito. Nonostante l’evento musicale, le autorità locali hanno deciso di adottare misure precauzionali: le scuole nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli rimarranno chiuse fino a lunedì, come disposto dal sindaco Gaetano Manfredi. Questa decisione è stata presa per permettere ai tecnici di effettuare verifiche strutturali necessarie in seguito al sisma.

In città, proseguono i controlli in relazione al terremoto avvenuto giovedì notte. In via Pigna, nella zona Vomero, è stato istituito un presidio fisso da parte degli agenti di Polizia Locale, a seguito della caduta di calcinacci che si è verificata ieri. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione per garantire la sicurezza dei cittadini e prevenire ulteriori incidenti.

Il terremoto di oggi ha destato preoccupazione tra la popolazione, già scossa dall’evento sismico di giovedì. Le scosse sismiche nella zona dei Campi Flegrei non sono una novità, ma eventi come questi possono comunque generare ansia e incertezze tra i residenti. Le autorità invitano la popolazione a mantenere la calma e a seguire le indicazioni fornite dagli esperti.

Dopo il terremoto di giovedì, molte persone hanno avvertito la necessità di controllare la stabilità delle proprie abitazioni. I tecnici stanno lavorando per valutare i danni e garantire che gli edifici siano sicuri. Il sindaco Gaetano Manfredi ha sottolineato l’importanza di queste verifiche, affermando che “la sicurezza dei cittadini è la nostra priorità assoluta”.

Le scosse sismiche che interessano i Campi Flegrei sono monitorate costantemente dagli esperti, che analizzano i dati e cercano di comprendere le dinamiche geologiche della zona. La comunità scientifica è impegnata a fornire informazioni tempestive e aggiornate, per garantire che la popolazione sia informata e preparata in caso di ulteriori eventi sismici.