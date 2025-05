Se vedi alberi verniciati di bianco, ecco cosa significa

Mi sono sempre chiesto perché alcuni alberi presentino la parte bassa del tronco verniciata di bianco. Ogni volta che li vedevo, mi domandavo se avessero un significato particolare o se indicassero qualcosa di importante.





Recentemente ho scoperto che chi si occupa della cura e della piantumazione degli alberi utilizza questa tecnica con uno scopo ben preciso: trasmettere un messaggio importante riguardante lo stato di salute e la protezione dell’albero stesso.

In effetti, il colore della vernice può rappresentare un vero e proprio codice. Per esempio, un albero contrassegnato con un punto arancione è spesso destinato all’abbattimento. Allo stesso modo, i segni viola indicano di solito che si tratta di proprietà privata o di un’area in cui è vietato l’accesso.

La vernice bianca, invece, ha una funzione completamente diversa. Viene applicata sugli alberi durante l’inverno per proteggerli dalle scottature solari.

Durante la stagione fredda, infatti, gli sbalzi di temperatura possono essere estremi. Durante il giorno, i raggi del sole riscaldano la corteccia dell’albero, inducendola ad espandersi. Tuttavia, con il calare della notte, la temperatura si abbassa rapidamente, causando un repentino raffreddamento e la conseguente contrazione della corteccia.

Queste variazioni brusche possono provocare delle spaccature nella corteccia, arrecando danni significativi al tronco dell’albero. Ed è proprio in questo contesto che interviene l’utilità della vernice bianca.

Il colore chiaro riflette i raggi solari, impedendo che il tronco si surriscaldi eccessivamente durante le ore diurne. In questo modo si riduce notevolmente il rischio di crepe causate dagli sbalzi termici.

In pratica, si tratta di una sorta di “crema solare naturale” per gli alberi, che li protegge dagli effetti dannosi del clima invernale.

Una volta compreso il motivo di questa pratica, ho voluto approfondire anche il modo corretto per applicare la vernice.

Generalmente, viene utilizzata una vernice a base d’acqua, solitamente di tipo latex. Per ottenere i migliori risultati, è fondamentale diluirla correttamente: la proporzione consigliata è di un litro di vernice per ogni litro d’acqua. Questo permette di ottenere una consistenza fluida, facile da stendere sulla corteccia senza creare strati troppo spessi.

L’applicazione viene solitamente effettuata con un pennello, ma in alcuni casi si preferisce utilizzare uno spruzzatore per coprire superfici più ampie in minor tempo.

Indipendentemente dal metodo scelto, è importante che la vernice venga distribuita uniformemente lungo tutto il tronco, in modo da garantire una protezione completa contro il freddo.

Una delle domande che mi sono posto è stata con quale frequenza sia necessario ripetere l’operazione. La risposta è semplice: di solito, è sufficiente una sola applicazione all’anno, generalmente in prossimità dell’inverno.

Comprendere il motivo per cui gli alberi vengono verniciati di bianco è stata un’esperienza istruttiva. È sorprendente come un gesto apparentemente semplice possa avere un impatto così rilevante sulla salute e sulla protezione degli alberi, soprattutto nei mesi più freddi dell’anno.