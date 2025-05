Se vedi qualcuno con le vene sporgenti, devi dirgli queste cose

Le vene blu che spesso vediamo sulle nostre mani sono un sistema di vene superficiali situate sotto la pelle. Quando vengono sollecitate da qualche fattore, queste vene appaiono più evidenti. Sebbene nella maggior parte dei casi si tratti di una condizione del tutto normale, in alcune situazioni le vene blu sulle mani possono essere un segno di patologie.





1. Quali sono le cause delle vene blu?

Di seguito, illustrerò più nel dettaglio le cause naturali e patologiche delle vene blu sulle mani:

Molte persone si preoccupano quando notano la comparsa di vene blu sulle mani. Tuttavia, spesso queste derivano da fattori naturali che non comportano rischi particolari, come ad esempio:

Carnagione chiara e pelle sottile: Le persone con pelle chiara o sottile tendono a mostrare più facilmente le vene blu rispetto a chi ha la pelle più scura. Anche uno strato di grasso sottocutaneo più sottile, tipico delle persone anziane, rende le vene più visibili.

Magrezza eccessiva: Un ridotto strato di grasso sotto la pelle non riesce a coprire le vene, che risultano quindi più evidenti e numerose.

Attività fisica intensa: Atleti o persone che svolgono lavori pesanti spesso presentano mani con vene più evidenti, poiché l’attività muscolare fa gonfiare i vasi sanguigni, rendendoli più visibili. Tuttavia, questo fenomeno tende a ridursi con il riposo.

Gravidanza: Le donne in gravidanza possono notare vene più evidenti sulle mani, poiché il sistema venoso deve lavorare più del solito.

2. Vene blu sulle mani dovute a cause patologiche

Il sistema venoso sotto la pelle delle mani è molto ramificato. Tuttavia, se notate che le vene blu sono particolarmente concentrate sul dorso della mano (sia grandi che sotto forma di molte linee sottili), questo potrebbe essere un segnale di insufficienza venosa o di vene varicose.

Di solito, è difficile percepire i sintomi delle vene varicose sulle mani. Se presenti, si manifestano solo con un dolore sordo, tensione o fastidio temporaneo nel punto interessato. Il segno più evidente è la presenza di vene zigzaganti, molto più grandi del normale.

In realtà, questi sintomi compaiono solo quando la malattia è già in fase avanzata. Le complicanze più comuni sono infarto miocardico, embolia polmonare, trombosi e ictus. Per questo motivo, è fondamentale rivolgersi tempestivamente a una struttura sanitaria per una valutazione e una soluzione adeguata.

3. Come migliorare la condizione delle vene blu sulla pelle

Se il medico determina che le vene blu sulle mani sono dovute a vene varicose, sarà necessario intervenire con trattamenti specifici.

Nelle fasi iniziali , è possibile associare esercizio fisico, uso di calze contenitive e una dieta appropriata per migliorare la circolazione.

Nei casi più avanzati , con malattia cronica, dermatite, ulcere cutanee e persino rischio di complicanze gravi, si ricorre a trattamenti più invasivi: Laser o agenti sclerosanti: Il medico può utilizzare energia laser o sostanze sclerosanti per chiudere le vene varicose (trattamento digitale delle vene). Questo metodo offre risultati rapidi, ma la recidiva è possibile. Chirurgia (Muller o Stripping): Questi interventi sono diffusi per trattare rapidamente le vene varicose e le vene prominenti sulle mani. Tuttavia, come per la scleroterapia, si tratta di soluzioni temporanee e la condizione può ripresentarsi.



Tali metodi sono riservati ai pazienti con vene blu sulle mani da lungo tempo e complicanze associate. Tuttavia, il consiglio migliore resta quello di rivolgersi al medico già ai primi sintomi dolorosi nella zona interessata, per una diagnosi e un trattamento tempestivi.