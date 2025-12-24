Sebastian Hertner, difensore tedesco, è morto a 34 anni in un incidente sciistico in Montenegro. La comunità calcistica è in lutto per la sua scomparsa.





La comunità calcistica tedesca è in profondo dolore dopo la tragica morte di Sebastian Hertner, un difensore di 34 anni, avvenuta in un incidente in montagna. Hertner si trovava in vacanza nel comprensorio sciistico di Savin Kuk, situato nel nord del Montenegro, quando ha subito un incidente fatale. Secondo quanto riportato dagli inquirenti, il calciatore è precipitato per circa 70 metri a causa di un malfunzionamento della seggiovia, che si è staccata dal cavo, causando la sua caduta.





Purtroppo, Hertner è deceduto sul colpo. Al suo fianco c’era la moglie, che ha assistito alla tragedia. La donna, raggiunta dai soccorsi dopo alcune ore, è stata testimone della scena straziante e ha riportato una frattura alla gamba, trovandosi in uno stato di profondo shock. Le autorità locali hanno chiuso l’impianto e avviato un’indagine per chiarire le circostanze dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

In un comunicato ufficiale, il club Etsv Amburgo, di cui Hertner era capitano, ha espresso il proprio cordoglio: «È con grande tristezza che annunciamo che il nostro capitano Sebastian Hertner è morto in un tragico incidente mentre era in vacanza. Siamo sconvolti e profondamente addolorati. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Sebastian». La notizia ha suscitato una vasta reazione da parte di ex compagni di squadra e tifosi, molti dei quali hanno condiviso i loro ricordi e tributi sui social media.

Sebastian Hertner era nato nel 1991 e aveva iniziato la sua carriera calcistica nel settore giovanile dello Stoccarda, dove ha mostrato fin da giovane il suo talento. Ha giocato nelle Nazionali giovanili tedesche, partecipando alle selezioni Under 18 e Under 19. Dopo aver completato la sua formazione, Hertner ha intrapreso una carriera che lo ha visto militare tra la seconda e la terza serie del calcio tedesco, indossando le maglie di club come Monaco 1860, Erzgebirge Aue, Darmstadt 98, Stoccarda II, VfB Lubecca e Türkgücü Monaco.

La sua carriera è stata caratterizzata da impegno e dedizione, qualità che gli hanno permesso di guadagnarsi un posto di rilievo nel cuore dei tifosi e dei compagni di squadra. La sua scomparsa rappresenta una perdita incolmabile non solo per la sua famiglia, ma anche per l’intera comunità calcistica, che piange un atleta rispettato e amato.



