Sedicenne partorisce in casa, il neonato trovato senza vita in un secchio sul balcone: tragedia a Milano

A Milano, una giovane di 16 anni partorisce in casa, il piccolo viene trovato senza vita. La Procura indaga sulle circostanze e sul coinvolgimento della famiglia.





Choc a Milano. Una tragedia ha scosso l’hinterland milanese intorno alle 10 di questa mattina, quando gli operatori del 118 sono intervenuti a seguito di una segnalazione. Una giovane di 16 anni, di origine straniera e residente in Italia, ha dato alla luce un bambino in casa, ma il piccolo è stato trovato senza vita in un secchio sul balcone, avvolto in un asciugamano. La ragazza, che si trovava con la madre al momento dell’accaduto, aveva lanciato delle grida di aiuto che sono state udite dai vicini di casa.

Gli operatori sanitari hanno tentato disperatamente manovre di rianimazione, ma purtroppo senza alcun risultato positivo. Le circostanze che hanno portato a questo tragico episodio sono ancora in fase di chiarimento. La Procura di Monza è stata prontamente informata e ha disposto un’autopsia per determinare se si sia trattato di un aborto spontaneo o se il bambino fosse già morto prima del parto.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, che stanno cercando di comprendere se i familiari fossero al corrente della gravidanza della ragazza e se, in qualche modo, abbiano potuto influire sull’evento. Questo episodio ha sollevato numerosi interrogativi sulle dinamiche familiari e su cosa sia accaduto quella notte tragica.

Il caso è tuttora sotto la lente d’ingrandimento delle autorità e potrebbe riservare ulteriori sviluppi nelle prossime ore.