Segreti tra le mura, come finisce: trama, cast e spiegazione finale

Un mix di suspense, dramma e colpi di scena: ecco tutto quello che devi sapere su “Segreti tra le mura”, il film che ha conquistato il pubblico.

Segreti tra le mura è un film di genere thriller con sfumature drammatiche, trasmesso su Tv8. La pellicola, realizzata in Canada nel 2022, ha una durata di 1 ora e 27 minuti ed è conosciuta a livello internazionale con il titolo “Secrets at the Inn”. Diretto da Leo Scherman, il film unisce tensione e mistero in una trama avvincente che esplora legami familiari, segreti nascosti e presenze inquietanti.





Regia, cast e location: un mix vincente

La regia è affidata a Leo Scherman, mentre i protagonisti principali sono Tamara Almeida, nel doppio ruolo di Natalie e Celia Flores, e Milton Barnes, che interpreta lo sceriffo Kelly. Nel cast spicca anche Zoë Belkin, nel ruolo di Sabrina Flores, una giovane ribelle che gioca un ruolo chiave nella storia.

Le riprese si sono svolte nel suggestivo territorio dell’Ontario, in particolare nella città di Hamilton e dintorni. La produzione è stata curata da LaRue Entertainment, in collaborazione con Neshama Entertainment e Lifetime Television.

La trama: una locanda piena di segreti

La storia ruota attorno a Natalie Flores, una giovane cuoca che vive in una tranquilla cittadina storica. Natalie aveva una sorella gemella, Celia, con cui aveva perso i contatti. Tuttavia, la sua vita cambia radicalmente quando viene informata della morte improvvisa di Celia, avvenuta mentre stava ristrutturando una vecchia locanda.

Celia lascia dietro di sé una figlia adolescente, Sabrina, che ora deve trasferirsi dalla zia Natalie. Ma la convivenza non è facile: Sabrina non è solo ribelle, ma è anche profondamente turbata dalla perdita della madre. Inoltre, la ragazza sostiene che la locanda sia infestata da fantasmi e che queste presenze possano essere responsabili della morte di Celia.

Natalie, inizialmente scettica, decide di vendere la locanda per trasferirsi a New York, portando Sabrina con sé. Tuttavia, strani rumori e fenomeni inspiegabili la costringono a fermarsi per indagare.

Un finale ricco di colpi di scena

Con il passare del tempo, Natalie comincia a nutrire dubbi sulla vera natura di Sabrina. La scoperta di un mazzo di tarocchi nella stanza della ragazza la porta persino a considerare l’idea che Sabrina possa essere una strega. Ma proprio quando sembra sul punto di chiamare un esorcista, un evento inaspettato cambia tutto.

Natalie inizia a credere alle parole della nipote e ai suoi racconti sui fantasmi della locanda. Tuttavia, niente è come sembra: il finale rivela verità sconvolgenti che capovolgono ogni certezza.

Il cast completo

Ecco l’elenco degli attori e i personaggi interpretati nel film:

Tamara Almeida : Natalie Flores / Celia Flores

: Natalie Flores / Celia Flores Milton Barnes : Sceriffo Kelly

: Sceriffo Kelly Zoë Belkin : Sabrina Flores

: Sabrina Flores Zoe Doyle : Sarah Parsons

: Sarah Parsons Catherine P. Gardner : Donna / Colleen

: Donna / Colleen Luke Humphrey : Andy Bertrand

: Andy Bertrand Spencer Macpherson : Elijah Miller

: Elijah Miller Paulino Nunes : Paolo

: Paolo Maher El Hares : Assistente di cucina

: Assistente di cucina Chandrahas Jog : Becchino

: Becchino Christa Kries: Luttuosa

Perché guardarlo?

“Segreti tra le mura” è il film ideale per chi ama le storie cariche di tensione e mistero. Con una trama intricata, personaggi ben costruiti e un’ambientazione suggestiva, questa pellicola ti terrà incollato allo schermo fino all’ultimo minuto. Se sei un appassionato di thriller con un tocco soprannaturale, non perdertelo!