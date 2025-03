Selen: “Dopo 15 anni senza sesso. Rocco Siffredi sfrutta le donne, mi colpì così forte da sconvolgermi”

In una recente intervista al Corriere della Sera, Luce Caponegro, conosciuta in passato con il nome d’arte di Selen, ha condiviso riflessioni sulla sua vita attuale e sul suo percorso personale. La scelta del suo nome d’arte ha un significato profondo: “Selen in greco è la personificazione della luna piena; rappresenta la parte più oscura che dovevo cercare dentro di me. Io sono Luce e luna. Penso che bisogna perdersi per ritrovarsi, quando accetti di poterti perdere è lì che ti ritrovi”.





Caponegro ha rivelato di trovarsi ora in una fase di “equilibrio” e si sente pronta a riavvicinarsi all’amore. Dopo quindici anni di castità, durante i quali ha dedicato la sua vita alla maternità del figlio Gabriele, considera questo periodo come un dono prezioso. “Mi sento libera di tornare a fare l’amore, anche se può non nascere dal sentimento ma da un’intesa di simpatia e di intelletto” ha dichiarato. La sua decisione di allontanarsi dal mondo del porno nel 1999 ha segnato un cambiamento significativo nel suo approccio alla sessualità: “Non è facile venire a letto con me, ho uomini che mi hanno corteggiata per anni”.

Ora, Luce Caponegro è pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua vita e a tornare nel mondo dello spettacolo. Ha espresso entusiasmo per le opportunità che le stanno arrivando: “Mi stanno arrivando tante proposte. Tornerò a lavorare nello spettacolo, penso a un programma di estetica e benessere dove mi piacerebbe diventare una moderna Rosanna Lambertucci; penso a un talk in cui faccio delle interviste a tavola, si potrebbe intitolare ‘A cena con Luce’; penso anche a un programma di eros e cucina”. Inoltre, ha manifestato il desiderio di recitare in un film non sexy e di partecipare a Ballando con le stelle.

Riflettendo sulla sua carriera passata, Caponegro ha discusso della sua decisione di lasciare il porno, spiegando che il suo modo di approcciarsi alla sessualità era cambiato: “Mi era diventato impossibile fare sesso con uno sconosciuto, dovevo rispettare me stessa come donna. Se avessi continuato sarebbe stata solo una gratificazione economica e una scelta auto referenziale”.

Durante l’intervista, è stata affrontata anche la questione del suo rapporto con Rocco Siffredi, che ha rilasciato alcune dichiarazioni su di lei. Secondo Siffredi, Caponegro avrebbe chiesto di avere un rapporto sessuale a tre includendo il suo ex marito, e l’avrebbe accusata di rinnegare il suo passato, pur continuando a usare il nome d’arte Selen. La risposta di Luce Caponegro è stata decisa: “La storia dell’amore a tre l’ha inventata per screditarmi. Io mi faccio chiamare come mi piace, sono Luce e sono Selen, che è il mio nome più noto, non tutti mi conoscono col nome di battesimo. Siccome parliamo di spettacolo e di comunicazione, per essere più incisiva devo raggiungere il numero più ampio di persone. Luce e Selen, lo ripeto, sono la stessa persona”.

Caponegro ha concluso la sua riflessione sul suo passato con Siffredi dicendo: “Se Rocco ama le donne? Non le ama e non le odia: le utilizza. Con lui ho fatto il mio secondo film. La sera prima di girare, dato che eravamo giovani e con gli ormoni a mille, abbiamo fatto l’amore. Non è andata bene, lui dopo aveva delle scene e non voleva stancarsi. La sera a cena, davanti alla troupe ho detto, speriamo che domani andrai meglio. In quel film ero una ricca signora che andava a cavallo, lui era il mio maggiordomo. Gli chiedevo di preparare il bagno al rientro della mia cavalcata, Rocco prese il frustino con cui doveva accarezzarmi e mi diede una frustata così forte che dovettero fermare la scena. Quell’episodio mi traumatizzò. Non ho più voluto lavorare con lui”.