Separate con un’operazione storica le gemelle siamesi: guarda com’è andata





Le gemelle siamesi Kendra e Maliah, separate in un’operazione complessa a soli quattro anni, oggi hanno 19 anni e raccontano la loro vita indipendente e resiliente.





Un intervento chirurgico di straordinaria complessità ha cambiato per sempre la vita delle gemelle siamesi Kendra e Maliah, nate con un corpo condiviso e alcuni organi in comune. All’età di quattro anni i medici, con il consenso della famiglia, hanno eseguito un delicato intervento di separazione durato oltre 26 ore. Si trattava del primo caso in assoluto di separazione di gemelle con organi vitali condivisi, un’operazione che non garantiva alcuna certezza e che comportava un enorme rischio.

L’esito è stato positivo: le bambine si sono riprese, anche se hanno conservato una sola gamba ciascuna. Nonostante la difficoltà iniziale, la priorità era la loro sopravvivenza e la possibilità di condurre una nuova vita autonoma. Con grande impegno e forza di volontà, negli anni successivi Kendra e Maliah hanno affrontato la riabilitazione imparando a camminare e ad adattarsi alla loro nuova condizione. Fondamentale è stato il sostegno della famiglia, che le ha accompagnate in un percorso di crescita fuori dall’ordinario.

Da adolescenti hanno iniziato a raccontare la loro esperienza attraverso i social media, attirando l’attenzione di centinaia di migliaia di persone. Hanno condiviso momenti della vita quotidiana, dalle sfide scolastiche alle amicizie, fino alle loro passioni creative. In particolare si sono avvicinate al mondo della moda e della danza, creando video che uniscono stile, consigli di trucco e coreografie originali, dando vita a un vero e proprio marchio personale.

La loro forza, però, non si limita all’aspetto esteriore. Nei loro messaggi parlano anche delle paure e delle difficoltà affrontate, dell’importanza del sostegno reciproco e del coraggio necessario a non arrendersi davanti agli ostacoli. Negli anni hanno preso parte a progetti benefici a favore di bambini con esigenze mediche complesse, incontrando famiglie e condividendo la propria testimonianza come fonte di ispirazione.

Oggi, a 19 anni, Kendra e Maliah vivono in modo indipendente ma continuano a essere legate da un rapporto indissolubile. La loro vicenda è considerata un simbolo di resilienza e speranza, oltre a dimostrare i progressi straordinari della medicina moderna.

Le foto e i video pubblicati mostrano la trasformazione delle gemelle: da bambine fragili unite dal destino a giovani donne determinate e intraprendenti, in grado di affrontare il futuro con fiducia.



