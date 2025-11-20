Serve caffè con detersivo per sbaglio, 26enne in fin di vita: ustioni a gola e stomaco





Una tragica vicenda ha colpito Istanbul, dove una ragazza di 26 anni è attualmente ricoverata in terapia intensiva a causa di gravi ustioni alla gola e allo stomaco. L’incidente si è verificato in un bar di Beyoglu, dove un addetto ha erroneamente utilizzato detersivo per lavastoviglie al posto dell’acqua per preparare un caffè per la giovane. Questo errore ha portato a conseguenze devastanti.





Lunedì scorso, dopo aver preso il primo sorso del caffè, la giovane ingegnere ha iniziato a sentire forti bruciori in bocca e all’esofago, accompagnati da difficoltà respiratorie e intorpidimento della lingua. In compagnia di un’amica, si è immediatamente recata in bagno, ma i sintomi sono rapidamente peggiorati, costringendola a cercare assistenza medica urgente. All’arrivo in ospedale, la ragazza lamentava gonfiore della lingua, mancanza di respiro e dolore nella zona epigastrica.

I medici hanno prontamente eseguito un’endoscopia d’urgenza, che ha rivelato ustioni estese alla gola, all’esofago, alla trachea, allo stomaco e ai polmoni. Le condizioni della ragazza si sono rivelate critiche, tanto che è stata intubata e trasferita in terapia intensiva, dove è attualmente sotto stretto monitoraggio. Il bollettino medico più recente ha dichiarato: “L’endoscopia ha rivelato iperemia nello stomaco e nell’esofago del paziente. Le condizioni generali stanno migliorando, ma continua a essere monitorata e trattata in terapia intensiva”.

Nel frattempo, la polizia ha avviato un’indagine sull’incidente, scoprendo che il caffè era stato preparato in cucina utilizzando un detersivo per lavastoviglie industriale, erroneamente riposto in una bottiglia di acqua. Due gestori del bar sono stati arrestati e il locale è stato chiuso. L’indagine ha rivelato che il padre del responsabile del bar aveva riempito delle bottiglie destinate all’acqua con detersivo per i piatti, e un addetto, ignaro dell’errore, ha utilizzato una di queste bottiglie per preparare il caffè.

Questo grave incidente ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza alimentare e sull’adeguatezza delle pratiche igieniche nei locali pubblici. La comunità di Beyoglu è rimasta scioccata dalla notizia, e l’episodio ha attirato l’attenzione dei media nazionali e internazionali. La giovane donna, che stava semplicemente cercando di gustare un caffè, si è trovata coinvolta in una situazione che ha messo in pericolo la sua vita.

Le autorità sanitarie e i funzionari locali sono stati sollecitati a esaminare le procedure di sicurezza nei bar e nei ristoranti, per evitare che simili incidenti possano verificarsi in futuro. La situazione ha anche sollevato interrogativi sulla formazione del personale e sulla gestione dei prodotti chimici utilizzati in cucina.

In un contesto più ampio, questo incidente evidenzia la necessità di una maggiore vigilanza e regolamentazione nel settore della ristorazione in Turchia. Con il turismo che rappresenta una parte significativa dell’economia, è fondamentale garantire che i visitatori e i cittadini possano godere di esperienze sicure e piacevoli nei locali pubblici.

Mentre la giovane donna continua a ricevere cure intensive, la sua famiglia e gli amici sperano in una pronta guarigione. Le indagini proseguono per accertare le responsabilità e per garantire che i colpevoli siano chiamati a rispondere delle loro azioni. La comunità di Beyoglu rimane in attesa di ulteriori sviluppi, mentre la salute della ragazza resta al centro delle preoccupazioni.



