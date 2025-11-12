Sette anni, investito mentre attraversa la strada: il cuore si arresta, agente interviene e lo riporta in vita





Un grave incidente ha avuto luogo questa mattina in viale Duilio Cambellotti, nella zona Est di Roma, dove un bambino di sette anni è stato investito da un’automobile mentre attraversava la strada con un familiare e i suoi fratelli. L’impatto è stato violento, lasciando il piccolo a terra, privo di conoscenza, sull’asfalto.





Fortunatamente, in quel momento è passato un agente del VI Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale. Il suo intervento si è rivelato provvidenziale: accortosi della gravità della situazione, si è precipitato verso il bambino per prestargli i primi soccorsi. Al suo arrivo, l’agente ha constatato che il cuore del piccolo aveva smesso di battere e ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione, salvandogli la vita.

L’automobile coinvolta nell’incidente era una Citroen C3, guidata da un uomo di 49 anni, che si è fermato subito per prestare soccorso. L’allerta è scattata rapidamente e l’agente è giunto sul luogo dell’incidente a bordo di un’autopattuglia, inizialmente per effettuare i rilievi. Tuttavia, di fronte alla gravità delle condizioni del bambino, ha capito che non c’era tempo da perdere e che era necessario intervenire senza aspettare l’arrivo degli operatori del 118.

La Polizia Locale di Roma Capitale ha sottolineato l’importanza dell’azione dell’agente, che ha dimostrato professionalità e prontezza in una situazione di emergenza. “Ha agito lucidamente, mostrando la sua preparazione e il suo senso del dovere in una situazione di massima emergenza”, hanno dichiarato le autorità.

Grazie all’intervento tempestivo, il bambino ha ripreso conoscenza, portando sollievo ai familiari e ai passanti che si erano radunati sul luogo dell’incidente per comprendere la situazione. Gli agenti sono rimasti con il piccolo fino all’arrivo dell’ambulanza, che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù con un codice rosso, indicante la gravità delle sue condizioni.

Dopo il trasferimento del bambino in ospedale, una seconda pattuglia della Polizia Locale ha raggiunto il luogo dell’incidente per completare i rilievi necessari. Le autorità stanno ora indagando sulle circostanze che hanno portato a questo tragico evento, mentre la comunità di Roma si stringe attorno alla famiglia del piccolo.

L’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, evidenziando la necessità di una maggiore attenzione alla sicurezza stradale, soprattutto in aree frequentate da bambini. I familiari del bimbo hanno espresso la loro gratitudine per l’intervento dell’agente, il cui coraggio e prontezza hanno fatto la differenza in un momento critico.

Le autorità locali hanno avviato una campagna per sensibilizzare i conducenti sulla sicurezza stradale, con particolare attenzione ai comportamenti da adottare in prossimità delle scuole e delle aree frequentate da bambini. In questo contesto, l’incidente di oggi rappresenta un’importante opportunità per riflettere sulla sicurezza delle strade e sulla necessità di proteggere i più vulnerabili.

Il bimbo, ora ricoverato all’ospedale pediatrico Bambino Gesù, continuerà a ricevere le cure necessarie per garantire il suo recupero. Le notizie riguardanti le sue condizioni di salute saranno monitorate attentamente, mentre la comunità di Roma attende con ansia aggiornamenti sulla sua guarigione.



