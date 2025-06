Sfida serrata nei sondaggi, il Pd riduce il divario con Fratelli d’Italia: chi è in testa ora?

Un recente sondaggio condotto da Vis Factor, in collaborazione con Emg Different, ha rivelato le attuali tendenze di voto degli italiani rispetto all’anno precedente. La ricerca ha evidenziato una crescita per Fratelli d’Italia e il Partito Democratico, mentre il Movimento 5 Stelle ha registrato una significativa diminuzione nei consensi.





Attualmente, Fratelli d’Italia si posiziona come leader nelle preferenze degli elettori, con un 28,9% di supporto. Questo rappresenta un incremento rispetto al 27,4% registrato nello stesso periodo dell’anno scorso. Se le elezioni politiche si tenessero oggi, il partito guidato da Giorgia Meloni emergerebbe vincitore. Altre indagini demoscopiche suggeriscono che il partito potrebbe trovarsi vicino o addirittura superare il 30%, considerato una soglia psicologica importante.

Il Partito Democratico, invece, ha mostrato la maggiore crescita tra i partiti analizzati, aumentando del 2,2% nei consensi e raggiungendo il 23,7%. Questo lo pone a meno di quattro punti di distanza da Fratelli d’Italia, un margine più ridotto rispetto ad altri sondaggi che vedono Fratelli d’Italia distaccarsi maggiormente dagli altri partiti.

La situazione è diversa per il Movimento 5 Stelle, che ha perso quasi quattro punti percentuali, scendendo all’11,6% rispetto al 15,3% di un anno fa. Nonostante alcuni segnali di ripresa recenti, il calo sembra allontanare definitivamente il movimento dalla posizione di leader tra le opposizioni.

Nel panorama del centrodestra, Forza Italia ha registrato una crescita dell’1,7%, portandosi al 9,8%. Gli azzurri si trovano ora a più di un punto dalla Lega, rivendicando il ruolo di seconda forza di governo. Al contrario, la Lega ha visto un calo dell’1%, stabilizzandosi all’8,5%, in linea con la maggior parte delle altre rilevazioni demoscopiche.

Tra i partiti minori, l’Alleanza Verdi-Sinistra ha confermato una crescita del 1,6%, raggiungendo il 6,1% rispetto al 4,5% dell’anno precedente. Azione ha perso lo 0,4%, attestandosi al 3%, mentre Italia Viva, nonostante un incremento dello 0,4%, si ferma al 2,5%.

Oltre alle intenzioni di voto, il sondaggio ha analizzato il gradimento verso i leader politici. Giorgia Meloni mantiene la leadership con un consenso del 41%. Tuttavia, sia il suo gradimento personale che quello verso il governo hanno subito una flessione, rispettivamente del 6,8% e del 5,2%. Al secondo posto si trova il vicepremier Antonio Tajani, con un gradimento del 35,1%, seguito dalla segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, con il 27,8%. Quasi alla pari sono Giuseppe Conte, con il 25,7%, e Matteo Salvini, con il 25,6%.

Il sondaggio offre una panoramica chiara delle dinamiche politiche attuali in Italia. La crescita di Fratelli d’Italia e del Partito Democratico evidenzia un cambiamento nelle preferenze degli elettori rispetto al passato. D’altra parte, la significativa riduzione dei consensi per il Movimento 5 Stelle potrebbe indicare un cambiamento nel panorama politico delle opposizioni.