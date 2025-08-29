Sfiorato da un fulmine mentre si trovava sul balcone: 27enne in gravi condizioni a Udine





Un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito dall’energia di un fulmine nella serata di giovedì 28 agosto a Talmassons, in località Flambro, in provincia di Udine. Il giovane si trovava sul terrazzino della propria abitazione quando la scarica elettrica, caduta a pochi metri di distanza, lo ha colpito indirettamente proiettandolo con violenza contro il muro e facendolo cadere a terra privo di sensi.





L’episodio è avvenuto attorno alle 21, mentre sulla zona imperversava un forte temporale accompagnato da lampi e pioggia intensa. Secondo quanto ricostruito dai media locali, il 27enne era appoggiato alla ringhiera del balcone quando il fulmine si è abbattuto nel giardino di casa, a brevissima distanza dal punto in cui si trovava. L’onda d’urto generata dalla scarica è stata così violenta da scaraventarlo a diversi metri di distanza, provocandogli vari traumi.

I familiari sono stati i primi a prestare soccorso, chiamando immediatamente il numero di emergenza. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, inviati dalla Sala Operativa Regionale Emergenza Sanitaria (Sores), che hanno stabilizzato il giovane prima di predisporne il trasferimento urgente all’ospedale di Udine. Data la gravità della situazione, è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso per accelerare le operazioni di trasporto.

Una volta giunto al pronto soccorso del capoluogo friulano, il 27enne è stato ricoverato in condizioni critiche. I medici lo hanno giudicato in serio pericolo di vita nelle prime ore successive all’incidente, ma dopo i trattamenti ricevuti le sue condizioni sono migliorate. Secondo quanto riferito dai sanitari, l’uomo non sarebbe più in pericolo immediato, sebbene resti sotto stretta osservazione in ospedale.

L’episodio si inserisce in un contesto di forte maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nella giornata di giovedì. Temporali, piogge abbondanti e numerosi fulmini hanno interessato vaste aree della regione, causando disagi e danni. I vigili del fuoco sono stati impegnati in diversi interventi per allagamenti e alberi caduti, con chiamate concentrate non solo a Udine, ma anche nelle province di Pordenone e Trieste.

Le condizioni atmosferiche particolarmente instabili hanno reso critica la serata, con accumuli di pioggia elevati e violenti rovesci che hanno complicato la viabilità e richiesto il pronto intervento dei soccorritori. L’episodio di Talmassons, con il ferimento del giovane, rappresenta il caso più grave registrato durante l’ondata di maltempo che ha attraversato la regione.

Il sindaco del comune, così come i residenti della zona, hanno espresso vicinanza alla famiglia del 27enne, rimasta scossa dall’accaduto. La comunità di Flambro segue con apprensione gli aggiornamenti dall’ospedale di Udine, in attesa di notizie positive sulle condizioni del ragazzo.

L’evento richiama l’attenzione anche sui rischi connessi ai temporali estivi, soprattutto nelle aree rurali. Gli esperti ricordano l’importanza di evitare di sostare in spazi aperti o vicino a strutture metalliche durante i fenomeni elettrici atmosferici, in quanto anche una scarica indiretta, come dimostra il caso di Talmassons, può avere conseguenze gravissime.

Le indagini sull’accaduto hanno confermato la dinamica: il fulmine ha colpito direttamente il giardino, a pochi metri dal terrazzo, propagando l’energia fino alla ringhiera su cui il giovane era appoggiato. L’impatto, secondo i sanitari, avrebbe potuto risultare fatale senza il rapido intervento dei soccorritori e il tempestivo trasporto in ospedale.

La serata del 28 agosto rimarrà dunque segnata per la comunità di Talmassons, dove un normale temporale estivo si è trasformato in un evento drammatico. La speranza dei familiari e dei medici è che il giovane, ora stabilizzato, possa riprendersi completamente dai traumi riportati.



