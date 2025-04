Shade ricoverato, la foto sui social: “Sto cercando di evitare la seconda data su Wikipedia”

Il rapper Shade, noto anche come Vito Ventura, ha recentemente condiviso una storia su Instagram che lo ritrae mentre si trova in ospedale. Nella foto, appare con un supporto per la respirazione inserito nelle narici e un saturimetro applicato all’indice. Nonostante la situazione non sia delle migliori, Shade ha cercato di trasmettere un messaggio di ottimismo ai suoi follower.





Nel suo post, Shade ha dichiarato: “Approfitto del momento di lucidità per dirvi che sto bene ma non riesco a guardare troppo il cell, a malapena comunico coi miei.” Questo messaggio rivela come, nonostante le difficoltà, il rapper stia cercando di mantenere un contatto con i suoi fan, pur non entrando nei dettagli riguardo alla sua condizione medica.

L’artista ha anche utilizzato un tono ironico per descrivere la sua situazione, affermando: “Mi sono preso una vacanza in questo resort esclusivo e mi trovo così bene che non per quanto mi fermerò qui.” Con questa affermazione, Shade ha cercato di sdrammatizzare il momento difficile, facendo riferimento alla sua convalescenza in modo leggero. Ha anche aggiunto un messaggio per coloro che lo hanno contattato tramite WhatsApp e email, sottolineando che non può rispondere immediatamente.

Nonostante l’atteggiamento positivo, rimane incerta la natura specifica dei problemi di salute di Shade. Nella didascalia che accompagna la sua storia, ha scritto: “Se vi risponde la mia collaboratrice tanto vi dirà che deve prima sentire me e io al momento sono impegnato a non farmi aggiungere la seconda data su Wikipedia.” Questa frase mette in evidenza come, nonostante le sue difficoltà, Shade mantenga un forte spirito e un certo senso dell’umorismo riguardo alla sua situazione.

La comunicazione del rapper si conclude con un messaggio affettuoso per i suoi sostenitori: “A voi che mi seguite perché mi volete bene invece, vi voglio bene anche io cuori miei mi rimetterò e ci vediamo presto.” Con queste parole, Shade ha voluto rassicurare i fan, promettendo che si riprenderà e tornerà presto a interagire con loro.

Dalla foto condivisa, è possibile dedurre che Shade stia affrontando problemi respiratori, che potrebbero essere causati da un’infezione o, potenzialmente, dal COVID-19. Tuttavia, senza ulteriori dettagli ufficiali, le speculazioni sulle sue condizioni di salute rimangono tali.

La situazione di Shade ha suscitato preoccupazione tra i suoi fan e il pubblico, che si stanno mobilitando per inviare messaggi di supporto e auguri di pronta guarigione. La sua presenza sui social media continua a essere una fonte di conforto per coloro che lo seguono, dimostrando come l’artista desideri mantenere un legame con il suo pubblico anche in un momento difficile.