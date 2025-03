Shaila Gatta amareggiata per il risultato del televoto, lo sfogo dopo la diretta del GF: “Conosco il mio valore, merito la finale”

Durante la puntata del Grande Fratello del 10 marzo 2025, Zeudi Di Palma ha ottenuto il titolo di terza finalista del programma. La concorrente ha partecipato a un televoto che l’ha vista sfidare Stefania Orlando, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli e Shaila Gatta. Alla fine, Zeudi è stata chiamata a lasciare la Casa di Cinecittà insieme a Shaila, per scoprire il verdetto finale davanti a Alfonso Signorini. Con il 49,2% dei voti, Zeudi ha prevalso, mentre Shaila si è fermata al 22,83%. Quest’ultima ha mostrato la sua delusione per non essere riuscita a raggiungere la finale.





Dopo la puntata, Shaila Gatta ha avuto una conversazione con Lorenzo Spolverato riguardo all’esito del televoto. Nonostante il legame con Zeudi Di Palma, Shaila ha manifestato il suo disappunto per non aver ancora ottenuto un posto in finale. Ha dichiarato: “Un premio per dire ‘dai, caarola’. Evidentemente non devo calmarmi, il mio percorso è un altro. Sono una sportiva, non mollo un cao, so che quel posto me lo merito”. Le sue parole riflettono la determinazione e la frustrazione di chi è abituato a competere e a vincere.

Shaila ha continuato a esprimere i suoi sentimenti, affermando: “Io sono nero, o ti piace o no. Nella mia vita seguo sempre la strada più difficile. A volte sono istintiva, sono stata aggressiva, ho usato parole forti, ma sono cose che ho ricevuto. Ho ricevuto di peggio, ma è andato tutto ok perché dall’altra parte c’era la vittima e io ero il carnefice”. Con queste parole, Shaila ha voluto chiarire che le sue reazioni sono state influenzate dalle esperienze vissute all’interno della Casa.

In chiusura, Shaila Gatta ha sottolineato il suo desiderio di raggiungere il suo obiettivo, affermando: “Ho subito tanto, merito di essere premiata. Da sportiva è una caduta, la vivo come caduta, ma come sportiva, mi rialzo e dico ‘perché sentirmi meno o squalificati?’. So quanto valgo, so chi sono, certo che me lo merito”.

In un momento successivo, Shaila ha anche fatto un pronostico riguardo alla finale del Grande Fratello, sostenendo che Zeudi Di Palma sarebbe la favorita per vincere il programma. “Vince Zeudi il programma, qua te lo dico e te lo firmo”, ha affermato con convinzione.

La puntata ha messo in evidenza le dinamiche tra i concorrenti e la crescente tensione che caratterizza il gioco. Ogni decisione e ogni voto possono cambiare le sorti dei partecipanti, rendendo ogni puntata un evento atteso e carico di emozioni. La competizione si fa sempre più serrata, e il pubblico è sempre più coinvolto nel destino dei concorrenti.

Con la finale che si avvicina, le emozioni e le aspettative aumentano. I telespettatori attendono con ansia di scoprire chi sarà il vincitore finale e quali sorprese riserverà il programma. La tensione è palpabile, e ogni concorrente è consapevole che ogni voto potrebbe segnare la fine del loro percorso all’interno della Casa.