Shaila Gatta chiama Marina La Rosa al Grande Fratello dopo le polemiche, la controreplica: “Non accetto”

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera, lunedì 20 gennaio 2025, si sono accesi gli animi dopo che Alfonso Signorini ha mostrato a Shaila Gatta i commenti rilasciati da Marina La Rosa a Pomeriggio5. L’ex storica concorrente del reality ha definito Shaila “volgarotta”, una critica che non è passata inosservata. La ballerina, attuale inquilina della casa, ha risposto in modo tagliente, dimostrando ironia e provocando Marina con una proposta: “Non la conosco, ma fatela entrare come nuova concorrente.”





Marina La Rosa risponde: “Non ho niente da confrontarmi con lei”

La replica di Marina La Rosa non si è fatta attendere e, nel nuovo appuntamento di Pomeriggio5, ha messo in chiaro il suo pensiero:

“È una ragazza carina, ma non accetto l’invito. Non ho niente da confrontarmi con lei. So che twerka, mi hanno detto che è una ballerina. Non ha niente a che vedere con me, non amo la gente che urla o ha un tono troppo aggressivo.”

Marina ha poi aggiunto un ulteriore commento, dopo aver visto alcuni video sulla storia d’amore di Shaila con Lorenzo Spolverato:

“Tutto teatrale, sceneggiato. Sembra finto. Io da giovane non urlavo così. Compio 48 anni oggi e, anche quando avevo 20 o 25 anni, non ero così. È una questione di stile.”

Shaila Gatta risponde alle critiche con ironia

Durante la puntata del GF, dopo aver visto i video delle dichiarazioni di Marina, Shaila Gatta ha replicato con un sorriso e una battuta:

“Grazie, ma perché non la fai entrare? Nuova concorrente Marina La Rosa. Io amo i banchi di frutta e verdura, vado sempre al mercato. Prenderò anche io uno stand e mi metterò a vendere frutta.”

La ballerina ha poi aggiunto:

“L’eleganza fa parte di me a tratti, lo ammetto. Riconosco di non essere come Amanda, che è sempre a modo. Sono più cafona, lo so. Però, quando ballo, posso essere elegante.”

Lo scontro tra Marina e Shaila ha messo in evidenza un contrasto generazionale e di personalità. Da un lato, Marina La Rosa rappresenta un approccio più sobrio e riflessivo, mentre dall’altro Shaila, con il suo stile diretto e la sua ironia, incarna una visione più moderna e dinamica della convivenza nel reality.

Il dibattito tra le due non si è ancora consumato in un confronto diretto, ma le frecciatine a distanza hanno già acceso il pubblico e gli spettatori del Grande Fratello.