Shaila Gatta esprime il suo disappunto per non essere in finale al Grande Fratello, rivelando un piano per uscire dall’ombra di Lorenzo Spolverato

La recente nomina di Zeudi come terza finalista del Grande Fratello ha colto di sorpresa molti, ma non coloro che hanno seguito le dinamiche del reality. I concorrenti più esperti non si sono mostrati particolarmente stupiti dalla sua vittoria al televoto, che ha visto anche la partecipazione di Shaila, Stefania, Mariavittoria e Chiara. Nonostante il suo ingresso relativamente recente nella casa, Zeudi è riuscita a conquistare un pubblico fedele e un forte supporto da parte del suo fandom, portandola a questo importante traguardo.





La situazione ha generato discussioni tra i concorrenti, e se inizialmente Shaila e Lorenzo si sono detti felici per l’amica, oggi la situazione è cambiata. Dopo la nomina di Zeudi, Shaila Gatta ha espresso il suo malcontento al fidanzato, interrogandosi sul motivo per cui il pubblico ha preferito premiare l’ex Miss Italia piuttosto che lei, mentre Lorenzo è stato il primo finalista scelto dal pubblico.

In una conversazione con Lorenzo, Shaila ha dichiarato: “Questa coppia ti ha portato in finale, la cosa ha premiato te, ma ha sfavorito me, tu ci sei e io no. Non sono arrabbiata con te, ma è giusto che io viva più me stessa”. Le sue parole rivelano un profondo senso di frustrazione, sottolineando come la dinamica della coppia abbia influito sulla sua esperienza nella casa.

Poco dopo, Shaila ha deciso di confrontarsi anche con Chiara e Zeudi, esprimendo la sua intenzione di non rimanere più nell’ombra di Spolverato. “Mi sono svegliata e ho tentato di avere un mood positivo, ma non ci sono riuscita. C’è una parte di me molto delusa, una che è triste, una che sta anche rosicando. Ho sentito un po’ un gelo dentro”, ha confessato Shaila.

La sua frustrazione si rivolge anche verso Lorenzo: “Soprattutto c’è una parte di me che ce l’ha con Lorenzo! Io non è che sono arrabbiata con lui, ma più con me. Perché essendo lui una persona più rumorosa e capricciosa, io l’ho sempre assecondato. Lui si è permesso tutto e io mi sono limitata”. Queste parole evidenziano il conflitto interiore di Shaila, che si sente sopraffatta e limitata dalla personalità del fidanzato.

Shaila continua a riflettere su come la sua identità sia stata influenzata dalla relazione: “Come ho fatto a permettere nuovamente a qualcuno di non farmi prendere il mio spazio? Perché non mi sono data la possibilità di accudire me stessa invece di accudire le pesantezze di un altro? E non è la prima volta che mi succede, io gestisco così la coppia, lo facevo anche con i miei ex ragazzi. Devo cambiare assolutamente”.