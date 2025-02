Shaila Gatta lancia una canzone contro Helena Prestes durante il Grande Fratello, alimentando la rivalità tra le due concorrenti

Nell’edizione 2024 del Grande Fratello, la rivalità tra Shaila Gatta e Helena Prestes ha raggiunto un nuovo apice, con scambi accesi e tensioni palpabili. Il conflitto tra le due concorrenti si è manifestato attraverso vari episodi di attrito, culminando in dichiarazioni forti e provocatorie. Shaila, in particolare, ha espresso il suo disappunto nei confronti di Helena, accusandola di comportamenti provocatori e ostili. Durante una conversazione con Lorenzo Spolverato, Shaila ha affermato: “Questa mi fa i dispetti, mi abbaia in faccia, ma in puntata passa tutto in secondo piano. Alla fine quella volgare e sguaiata sono io, è sempre andata così”.





Nonostante le tensioni, ci sono stati momenti di tentativo di riconciliazione tra le due. In un’occasione, Shaila e Helena hanno avuto un confronto che sembrava promettere un chiarimento, ma gli attriti sono continuati, portando a ulteriori discussioni animate. Recentemente, Shaila, con l’aiuto di Chiara Cainelli, ha deciso di esprimere la sua frustrazione attraverso la musica, scrivendo alcune barre rap che affrontano direttamente la sua esperienza al Grande Fratello e, in particolare, il suo rapporto con Helena.

Il testo della canzone è molto diretto e incisivo: “Cinque mesi dentro questo bunker e non è una novità, l’unica cosa che forse ho perduto è la creatività, c’è qualcosa che mi sprona a tenere ancora duro, altrimenti andrà a finire che farò solo ‘cap e’mur’”. Con queste parole, Shaila comunica il suo stato d’animo e le difficoltà vissute all’interno della Casa.

Continuando con il suo rap, Shaila ha aggiunto: “Se la canta e se la suona definendosi regina, ma sta accusando ancora il colpo di non essere la prima, il popolo comprende quando uno fa l’impostore, stai sgamata malamente, perciò hai tirato il bollitore”. Qui, Shaila critica apertamente Helena, mettendo in discussione la sua autenticità e il suo comportamento all’interno del programma.

In un altro passaggio della canzone, Shaila menziona: “Volgare un po’ sguaiata, ma il popolo mi apprezza, non fare la gelosa se Lorenzo mi accarezza, ce li allontana tutti perché ha bisogno di alleati, ma noi stiamo meglio soli che mal accompagnati”. Questa parte evidenzia come Shaila percepisca la sua posizione all’interno della Casa e il supporto che riceve dal pubblico.

Il brano si conclude con una stoccata finale: “Adesso è anche fidanzata, ma continua a parlare dell’omm mij, la devota è solo una e sì tu ammor mij. Son cresciuta nei mercati tra i banconi di verdura, elevati da sola dovresti essere matura, una vera diva non elogia mai sé stessa, compete con i migliori, hai paura principessa?”. Con queste parole, Shaila sottolinea la sua crescita personale e professionale, confrontando la sua esperienza con quella di Helena.

La canzone di Shaila ha rapidamente guadagnato popolarità sui social media, diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. Gli utenti si sono mostrati entusiasti delle sue rime e del messaggio di resilienza che trasmette. La rivalità tra Shaila Gatta e Helena Prestes continua a essere un tema centrale di questa edizione del Grande Fratello, con gli spettatori che seguono con interesse ogni sviluppo.