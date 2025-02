Si accascia durante la partita: il figlio di Tajani portato d’urgenza a Roma in elicottero

Paura per Filippo Tajani, figlio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che ha accusato un malore in campo durante una partita. Ecco i dettagli dell’incidente.

La paura ha colpito il mondo del calcio dilettantistico durante la partita fra Paliano e Ferentino. Filippo Tajani, giovane calciatore e figlio del ministro degli Esteri Antonio Tajani, ha accusato un malore improvviso al 38′ del primo tempo, dopo un duro scontro con un altro giocatore. La partita, che si stava svolgendo nell’ambito del campionato di Eccellenza, è stata sospesa immediatamente.





Secondo quanto riportato da Ciociaria Oggi, l’incidente è avvenuto poco prima della fine del primo tempo. Filippo Tajani, che si trovava in vantaggio nell’azione, è stato colpito da un avversario che ha poi segnato un gol mentre il giovane calciatore rimaneva a terra, privo di sensi. Non appena il malore è stato percepito, sono scattati i soccorsi, ma l’ambulanza, giunta con alcuni minuti di ritardo, ha immediatamente trasportato il giovane calciatore al policlinico Agostino Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato.

L’intervento tempestivo degli operatori sanitari sul campo ha permesso a Filippo di riprendere conoscenza poco dopo l’incidente. Nonostante il trasferimento d’urgenza, il ragazzo sembra aver superato la situazione critica. Durante il trasporto, infatti, la squadra di soccorso ha gestito rapidamente la situazione per garantire il miglior trattamento possibile.

Nel frattempo, la squadra del Paliano, in accordo con il Ferentino, ha ufficialmente sospeso la partita, dando l’annuncio tramite i social media con un messaggio di solidarietà: “La Società Polisportiva Città di Paliano in accordata decisione con la SSD Ferentino Calcio ARL, comunica la sospensione della gara a causa di un malore che ha colpito Filippo Tajani, prontamente elitrasportato in ospedale”. Il messaggio prosegue con gli auguri di una pronta guarigione per il calciatore.

Il padre di Filippo, Antonio Tajani, non si trovava a Paliano al momento dell’incidente, ma sicuramente si è subito recato presso l’ospedale per seguire le condizioni del figlio. Un episodio che ha scosso il mondo calcistico dilettantistico, ma con esiti positivi grazie all’intervento rapido dei soccorsi e al supporto delle squadre coinvolte.