Si cerca il pirata della strada che ha travolto un 13enne nel Vicentino: la famiglia lo implora di costituirsi





Una tragedia ha colpito la comunità di Lusiana Conco, in provincia di Vicenza, nella serata di giovedì 7 settembre. Un ragazzo di appena 13 anni è morto dopo essere stato investito da un’auto pirata mentre si dirigeva verso una sagra paesana in compagnia di un amico. L’incidente è avvenuto intorno alle 20:30, a pochi passi dall’abitazione della famiglia della vittima. L’automobilista responsabile non si è fermato per prestare soccorso e ha proseguito la sua corsa, lasciando il luogo dell’impatto.





Secondo le ricostruzioni effettuate dai carabinieri, il giovane stava camminando lungo la strada quando un’auto, proveniente dalla direzione di Bassano, lo ha investito alle spalle con violenza. L’impatto è stato fatale: il ragazzo è deceduto sul colpo. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118, ma tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. Alla fine, i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

I primi a soccorrere il ragazzo sono stati il padre e il fratello maggiore, che si trovavano nelle vicinanze al momento dell’incidente. Anche altri residenti e automobilisti di passaggio si sono fermati per cercare di prestare aiuto, ma chi ha causato l’incidente ha scelto di fuggire senza fermarsi. Ora i carabinieri stanno lavorando per identificare l’automobilista che dovrà rispondere delle accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso.

La famiglia del ragazzo ha rivolto un appello pubblico al responsabile, chiedendogli di costituirsi. Il dolore per la perdita del giovane ha scosso profondamente la comunità locale. Il sindaco di Lusiana Conco, Antonella Corradin, ha deciso di proclamare il lutto cittadino nel giorno dei funerali del ragazzo, come segno di vicinanza alla famiglia e di solidarietà verso la comunità colpita da questa tragedia. Inoltre, l’istituto comprensivo frequentato dalla vittima ha sospeso la festa di inizio anno scolastico in segno di rispetto.

La vicenda ha sollevato interrogativi sulla sicurezza stradale nella zona e sulla necessità di una maggiore attenzione da parte degli automobilisti. Le autorità locali stanno collaborando con le forze dell’ordine per raccogliere informazioni utili all’indagine. Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti lungo il percorso e raccogliendo testimonianze per individuare l’auto coinvolta nell’incidente.

Il sindaco Antonella Corradin, in una dichiarazione pubblica, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e ha sottolineato l’importanza di affrontare con determinazione le problematiche legate alla sicurezza stradale. “Questa tragedia ci ricorda quanto sia fondamentale rispettare le regole della strada e prestare attenzione agli altri. La nostra comunità è profondamente ferita e unita nel dolore”, ha affermato.

La comunità di Lusiana Conco si è stretta attorno alla famiglia del ragazzo, mostrando solidarietà e partecipazione al lutto. I cittadini hanno espresso indignazione per l’atteggiamento del pirata della strada e sperano che le indagini portino rapidamente a individuare il responsabile.

Mentre le autorità continuano a lavorare per fare luce sull’accaduto, resta il dolore per una vita spezzata troppo presto. La figura del giovane, ricordato come solare e pieno di entusiasmo, lascia un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici.

La vicenda ha acceso i riflettori su temi importanti come l’educazione stradale e la responsabilità degli automobilisti. Il caso del ragazzo investito a Lusiana Conco rappresenta un monito per tutti: ogni azione sulla strada può avere conseguenze irreparabili, e la fuga dopo un incidente non fa che aggravare ulteriormente la situazione.



