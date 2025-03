Si scontra in moto contro un’auto, perde la vita il 32enne Raffaele Masala: la Procura ordina l’autopsia

Un tragico incidente stradale ha portato alla morte di Raffaele Masala, un centauro di 32 anni, originario di Nule, in provincia di Sassari. L’incidente è avvenuto giovedì nella tarda mattinata all’incrocio tra via Nervi e via Azara, nella città di Olbia. La gravità della situazione ha indotto la Procura a aprire un’inchiesta per ricostruire la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.





Secondo quanto riportato dai quotidiani locali, il sostituto procuratore Claudia Manconi sta seguendo il caso e ha già disposto il sequestro dei veicoli coinvolti, ovvero una moto Yamaha R1 e un’auto Volkswagen Touran guidata da una donna. Inoltre, è stata ordinata un’autopsia sul corpo della vittima per chiarire ulteriormente le circostanze del decesso.

Raffaele Masala stava percorrendo la strada sulla sua moto quando si è scontrato con l’auto. Le condizioni del giovane sono apparse subito critiche. Il personale del 118, intervenuto rapidamente sul luogo dell’incidente, ha tentato di rianimarlo praticandogli un massaggio cardiaco per oltre 20 minuti, ma purtroppo ogni tentativo è risultato vano. La conducente della Volkswagen, invece, è stata soccorsa in stato di shock, ma non ha riportato ferite gravi.

Immediatamente dopo l’incidente, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale e gli agenti della Polizia locale, che hanno provveduto a bloccare il traffico in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e le operazioni di messa in sicurezza dell’area.

Raffaele viveva con la fidanzata non lontano dal luogo dell’incidente e lavorava in un’impresa edile insieme al fratello. La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di Nule, dove erano molti i messaggi di cordoglio pubblicati sui social media. Il sindaco del comune, Antonio Giuseppe Mellino, ha espresso il suo dolore attraverso un post su Facebook, scrivendo: “Incredulo e sgomento. La comunità di Nule piange il suo giovane figlio Raffaele. Esprimiamo vicinanza e cordoglio ai genitori Piero e Raimonda, ai fratelli Antonio, Manuela, Gianmario e a tutti i familiari.”

La tragedia ha suscitato una forte emozione non solo tra i familiari e gli amici di Raffaele, ma anche tra i cittadini di Nule, che lo ricordano come una persona amata e rispettata. La sua prematura scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo conosceva, e il dolore per la sua perdita si è diffuso rapidamente tra le persone che hanno avuto il privilegio di incrociare il suo cammino.

L’inchiesta aperta dalla Procura di Olbia cercherà di fare chiarezza sulle cause dell’incidente e sulle eventuali responsabilità. Le autorità stanno raccogliendo testimonianze e prove per comprendere meglio la dinamica dello scontro e determinare se ci siano stati errori da parte di uno dei conducenti coinvolti.