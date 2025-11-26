Un episodio insolito si è verificato nelle strade di Roma, destando notevole sorpresa. Dopo l’intervento di una suora che ha assunto temporaneamente il ruolo di vigile urbano, una donna, apparentemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha deciso di spogliarsi all’incrocio tra via Nomentana e via XXI Aprile. Questo comportamento ha costretto gli automobilisti a manovre evasive per evitare la donna, rimasta in biancheria intima nera, esponendo il suo corpo a un autista di autobus rimasto bloccato dalla situazione.
Articoli recenti
- Matrimonio gay, la UE impone: tutti gli Stati devono riconoscere le unioni celebrate all’estero
- Si spoglia all’improvviso in un incrocio a Roma: traffico bloccato e stupore generale
- Famiglia nel bosco, i bambini rompono il silenzio: parole forti che scuotono tutti, tranne i giudici rossi
- Belén Rodriguez confessa: “Sul palco avevo preso tre calmanti dopo un attacco di panico”
- “Ho deciso di denunciare il Governo” – Enzo Iacchetti, nuovo annuncio choc dopo le accuse delle Comunità ebraiche italiane
Ultimi Commenti
- Alessandro Maria su Beatrice Venezi, il pubblico premia la sua presenza: abbonati su del 7% nonostante il boicottaggio
- Massimo su Immobili, supercar e soldi contanti: effettuato un nuovo sequestro milionario al cognato di Gianfranco Fini, noto per la casa di Montecarlo
- Manlio Giuffrida su Dati sorprendenti dai sondaggi: il partito di Meloni raggiunge un livello record mai toccato prima
Add comment