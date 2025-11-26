Si spoglia all’improvviso in un incrocio a Roma: traffico bloccato e stupore generale





Un episodio insolito si è verificato nelle strade di Roma, destando notevole sorpresa. Dopo l’intervento di una suora che ha assunto temporaneamente il ruolo di vigile urbano, una donna, apparentemente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha deciso di spogliarsi all’incrocio tra via Nomentana e via XXI Aprile. Questo comportamento ha costretto gli automobilisti a manovre evasive per evitare la donna, rimasta in biancheria intima nera, esponendo il suo corpo a un autista di autobus rimasto bloccato dalla situazione.







