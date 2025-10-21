Si sporge dal balcone per salutare la sorellina, bimbo di 10 anni cade nel vuoto: è grave





Attimi di paura si sono verificati nella tarda mattinata di martedì 21 ottobre a Roma, quando un bambino di dieci anni è precipitato dal balcone della sua casa in via Beniamino De Ritis, situata nel quartiere Tiburtina. Secondo le prime informazioni disponibili, il piccolo si sarebbe affacciato per salutare la sorella che stava uscendo dall’ingresso dell’abitazione. Mentre cercava di sporgersi, ha perso l’equilibrio, cadendo da un’altezza considerevole.





Immediato è stato l’intervento dei sanitari del 118, che sono giunti sul posto in pochi minuti. Dopo aver stabilizzato il bambino, è stato trasferito d’urgenza all’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Le sue condizioni sono critiche e il piccolo è stato intubato, ora ricoverato nel reparto di terapia intensiva.

Al momento dell’incidente, la madre del bambino si trovava in casa. Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti per avviare le indagini, cercando di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e di accertare eventuali responsabilità. La situazione è particolarmente delicata, poiché il bambino sta lottando tra la vita e la morte.

Le autorità stanno esaminando ogni aspetto della tragedia. I vicini di casa hanno espresso preoccupazione per la sicurezza dei bambini che vivono nella zona, sottolineando come incidenti simili possano avvenire in un attimo. La polizia ha già iniziato a raccogliere testimonianze e a visionare eventuali registrazioni video delle telecamere di sorveglianza della zona.

La caduta è avvenuta in un contesto familiare che, fino a quel momento, sembrava sereno. La madre, visibilmente scossa dall’accaduto, ha ricevuto supporto psicologico da parte dei servizi sociali. La comunità locale è in stato di allerta, con molti residenti che si interrogano su come prevenire simili incidenti in futuro.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del bambino, la notizia ha suscitato una forte reazione sui social media, dove molti utenti hanno espresso solidarietà e preghiere per la pronta guarigione del piccolo. La vicenda ha messo in luce l’importanza di garantire la sicurezza dei bambini all’interno delle abitazioni, specialmente in situazioni in cui possono trovarsi in pericolo.

Le indagini proseguono e si prevede che nei prossimi giorni ci siano ulteriori sviluppi. Gli inquirenti stanno anche valutando se siano necessarie misure di sicurezza più rigorose per evitare che incidenti simili possano ripetersi. La comunità di Roma è in attesa di risposte, sperando in un esito positivo per il giovane coinvolto.

La tragedia di oggi ha riaperto il dibattito sulla sicurezza domestica, in particolare riguardo ai balconi e alle finestre. Molti esperti sottolineano l’importanza di installare dispositivi di sicurezza per prevenire cadute accidentali, soprattutto in case dove vivono bambini piccoli. Le famiglie sono incoraggiate a prendere precauzioni e a sensibilizzare i propri figli sui pericoli legati all’affacciarsi da balconi e finestre.



