Si tuffa in mare per salvare la figlia: 33enne perde la vita in Florida nel giorno della Festa del papà

Antwon Wilson, un uomo di 33 anni, è tragicamente deceduto domenica 15 giugno a Fort Lauderdale, in Florida, mentre cercava di salvare la figlia più piccola dall’annegamento. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio, intorno alle 19:30, in una spiaggia della città dove Wilson stava trascorrendo una giornata di relax con le sue due figlie e una nipote.





Secondo quanto riferito, le bambine stavano giocando in acqua quando si sono trovate in difficoltà a causa delle correnti e delle onde. Il padre, accorgendosi del pericolo, si è tuffato immediatamente per soccorrerle. In quel momento, i bagnini avevano già terminato il loro turno e non erano presenti sulla spiaggia. La situazione si è complicata ulteriormente quando un altro uomo, Eslam Saad, ha cercato di assistere Wilson e sua figlia, ma è stato sopraffatto anche lui dalla forza della corrente ed è stato costretto a tornare a riva.

Il capo dei Vigili del Fuoco di Fort Lauderdale, Danny Moran, ha dichiarato che i soccorritori sono stati chiamati d’urgenza e, una volta giunti sul posto, hanno trovato Wilson che cercava disperatamente di mantenere a galla la figlia di 10 anni. Nonostante gli sforzi per salvarlo, l’uomo è stato trascinato sott’acqua dalla corrente. I bagnini sono riusciti a portare in salvo la bambina e successivamente hanno recuperato il corpo di Wilson, ormai privo di sensi.

I soccorritori hanno trasportato Wilson, la figlia e Saad in un ospedale locale. Purtroppo, il 33enne è stato dichiarato morto poco dopo l’arrivo. Le autorità hanno confermato che sia la bambina sia Saad si sarebbero ripresi completamente dal punto di vista fisico.

Parlando con i media, Eslam Saad ha raccontato l’esperienza drammatica vissuta quel giorno. Ha spiegato di essersi precipitato in acqua dopo aver sentito le grida di aiuto provenire dalla spiaggia. “Farei la stessa cosa, indipendentemente dalle conseguenze”, ha affermato, aggiungendo che nonostante il rischio per la sua stessa vita non avrebbe cambiato nulla delle sue azioni. Dopo essere stato curato in ospedale, ha chiesto notizie su Wilson e sua figlia, scoprendo con dolore che il 33enne non ce l’aveva fatta.

La notizia della morte di Antwon Wilson ha rapidamente fatto il giro dei media nazionali e dei social network negli Stati Uniti. Molti utenti hanno espresso cordoglio e ammirazione per il gesto eroico dell’uomo, definendolo un esempio di amore paterno e sacrificio. Numerosi messaggi di solidarietà sono stati condivisi per ricordare il suo coraggio e il suo altruismo.

La nonna di Wilson, parlando della tragedia, ha descritto il nipote come una persona disposta a tutto per proteggere chi amava: “Avrebbe fatto qualsiasi cosa per proteggere le persone che amava”. Queste parole riflettono perfettamente lo spirito con cui il 33enne ha affrontato i suoi ultimi momenti, mettendo la vita della figlia al primo posto senza esitazioni.

L’episodio ha sollevato anche interrogativi sulla sicurezza delle spiagge dopo l’orario di servizio dei bagnini. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori una volta ricevuta la chiamata d’emergenza, l’assenza di personale addetto alla sorveglianza al momento dell’incidente potrebbe aver contribuito alla gravità della situazione. Tuttavia, le autorità locali non hanno ancora rilasciato dichiarazioni ufficiali su eventuali misure preventive da adottare in futuro.