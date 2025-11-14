“Siete vigliacchi e stron”, la furia di Del Debbio in diretta contro i Maranza: devastata l’auto della sua inviata





La troupe del programma televisivo “Dritto e Rovescio” è stata vittima di un’aggressione a Torino mentre svolgeva la propria attività giornalistica. L’episodio è avvenuto durante la diretta dell’ultima puntata del programma di approfondimento di Rete 4, condotto da Paolo Del Debbio, che ha espresso la propria indignazione nei confronti degli individui incappucciati responsabili dell’attacco. Il conduttore Del Debbio ha sottolineato che chi combatte per una causa dovrebbe farlo a volto scoperto, invitando gli aggressori a confrontarsi con lui e la sua squadra in un dialogo aperto e costruttivo, senza ricorrere alla violenza.





Il conduttore ha inoltre chiesto spiegazioni alla sua inviata, Erika Antonelli, che ha descritto l’accaduto con precisione. L’individuo responsabile dell’aggressione era armato di una mazza di almeno 30 centimetri, con tre chiodi sporgenti sulla parte superiore, che ha utilizzato per colpire l’auto della troupe, parcheggiata e inutilizzata. L’inviata, insieme ai colleghi Nicolò Cicala e Andrea Grattarola, ha riportato che l’auto ha subito gravi danni, tra cui lo sfondamento del lunotto posteriore e la rottura del vetro anteriore, che presentava tre fori con il vetro rientrato. L’episodio è stato definito agghiacciante e rappresenta un grave atto di intimidazione nei confronti della libertà di stampa.

“Vigliacchi! Non mi intimorite, io la prossima settimana vengo lì!” Paolo Del Debbio a chi, incappucciato, ha aggredito la nostra troupe a #Torino mentre giravamo un servizio sulle baby gang.#drittoerovescio pic.twitter.com/Gz3nOx6giB — Dritto e rovescio (@Drittorovescio_) November 13, 2025

L’inviata ha espresso un forte senso di apprensione, sottolineando l’impossibilità di prevedere le azioni dell’individuo coinvolto. Quest’ultimo si è avvicinato alla troupe con una mazza in mano, senza alcun tentativo di occultamento. Dopo aver osservato il gruppo, ha iniziato a colpire e successivamente si è dato alla fuga. L’episodio si è verificato nel complesso quartiere torinese di Barriera di Milano, precisamente al civico 78 di corso Novara, una viuzza interna al viale principale. I carabinieri del nucleo radiomobile cittadino sono intervenuti sul posto poco dopo l’accaduto.



