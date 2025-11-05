Sigfrido Ranucci e Enzo Iacchetti da Bianca Berlinguer: “Escludo che la politica sia dietro l’attentato”





Martedì 4 novembre, Sigfrido Ranucci è stato il protagonista della serata a “È sempre Cartabianca”, segnando la sua prima ospitata su una rete Mediaset. Questo evento arriva in un momento delicato per il giornalista, reduce da un attentato e da polemiche legate agli scontri con il commissario del Garante della Privacy, Agostino Ghiglia. Ranucci è apparso in trasmissione poche ore dopo la sua audizione in Commissione Antimafia, affiancato da un altro volto noto delle cronache recenti, Enzo Iacchetti.





Ranucci ha affrontato nuovamente il tema dell’attentato, chiarendo la sua posizione: “Non è mai stata questa la chiave di lettura, ho chiarito tutto molto bene e l’ho fatto ancora una volta con te adesso”. Con queste parole, il conduttore di “Report” ha ribadito di non aver mai inteso strumentalizzare l’accaduto, né di considerarlo un attacco di natura politica.

Durante lo stesso segmento, Enzo Iacchetti ha preso la parola per discutere della situazione attuale a Gaza. Il comico, ormai un habitué della trasmissione, ha voluto accendere i riflettori su quanto sta accadendo non solo a Gaza, ma anche in Cisgiordania. Ha espresso critiche molto forti nei confronti del governo di Israele, denunciando le pratiche di tortura perpetrate dai soldati israeliani nei confronti dei palestinesi.

La presenza di Sigfrido Ranucci su Mediaset rappresenta un cambiamento significativo per il giornalista e per la rete stessa. Negli ultimi mesi, Ranucci ha iniziato a comparire più frequentemente su canali diversi dalla Rai, e questa sua prima apparizione su una rete concorrente ha suscitato reazioni contrastanti. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia, il suo ingresso a Mediaset non sarebbe stato accolto con favore da alcuni esponenti del governo. In un periodo in cui i rapporti tra il conduttore di “Report” e i vertici di Viale Mazzini sono già tesi, la situazione ha generato malcontento tra i membri del governo, in particolare considerando che Mediaset è di proprietà della famiglia Berlusconi, alleata del governo attuale.

Il dibattito in studio ha messo in luce non solo le questioni personali di Ranucci, ma anche le tensioni politiche che circondano la sua figura. La sua presenza in un programma di una rete considerata rivale della Rai ha sollevato interrogativi sul futuro della sua carriera e sulle dinamiche interne alla politica italiana.

Inoltre, la discussione su Gaza ha evidenziato l’importanza di affrontare temi di rilevanza internazionale, come la crisi palestinese, in un contesto pubblico. Iacchetti ha utilizzato un linguaggio incisivo per descrivere la situazione, cercando di sensibilizzare il pubblico su questioni che spesso vengono trascurate dai media mainstream.

Questo episodio di “È sempre Cartabianca” ha messo in evidenza come la televisione possa fungere da piattaforma per discutere argomenti complessi e controversi. La presenza di figure come Ranucci e Iacchetti contribuisce a creare un dibattito più ampio e articolato, invitando gli spettatori a riflettere su temi di giustizia, diritti umani e libertà di stampa.



