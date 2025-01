Signorini rimprovera Shaila dopo l’eliminazione di Helena al Grande Fratello

Durante la puntata del Grande Fratello del 13 gennaio, è successo uno scherzo simile: Helena Prestes è stata eliminata col televoto, sconfitta da Shaila Gatta, e la modella brasiliana ha dovuto fare le valigie dopo uno scontro testa a testa.





La sua uscita, però, è stata accompagnata da un altro evento che ha catturato i riflettori e ha fatto reagire il pubblico e lo stesso conduttore Alfonso Signorini. Una volta emerso che era lei a dover salutare la Casa dei concorrenti, Helena ha sfoggiato un’espressione molto emozionata davanti alle telecamere e ha espresso la sua gratitudine ai fan e al pubblico che l’aveva votata: “Ringrazio tutti, mi dispiace. Ero un po’ stanca, scocciata. Grazie al GF, grazie a tutti.

È stata un’esperienza molto bella, mi mancherete di sicuro, tantissimo”, e si è sciolta in lacrime. Subito dopo, Shaila si è esibita in una strana danza per celebrare la sua salvezza. Dopo aver abbracciato il suo fidanzato Lorenzo Spolverato, ha ringraziato il pubblico: “Grazie a tutta l’Italia che mi ha salvato, vi voglio bene”. Ma le sue parole hanno preso una svolta inaspettata quando ha concluso il suo monologo con un twerk che non è sfuggito all’occhio attento di Alfonso Signorini.

L’uomo, irritato da quanto stava succedendo, ha aggiunto: “Scusa ma veramente. Risparmiateci questa cosa. Che senso ha quest’ultimo saluto? Come il cane che quando è contento muove la coda… tu muovi il lato B”. Le sue osservazioni hanno fatto discutere la rete, con il pubblico diviso tra coloro che lo hanno etichettato come divertente e coloro che lo hanno definito volgare e fuori luogo, alimentando la polemica sui contenuti del reality show.

Shaila ha provato a spiegare che era in risposta agli scherzi di Luca, che l’accusavano di “twerkare” ogni volta che si sentiva felice, ma nonostante ciò il gesto ha continuato a creare polemiche. Nel frattempo, i nominati della prossima settimana sono stati decisi: Amanda Lecciso, Maximilian, Bernardo e Lorenzo. La decisione ha creato tensioni gigantesche in casa, con dinamiche e giochi di alleanze che continuano a dominare il futuro perso della casa più spiata d’Italia.