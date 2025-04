“Signorini vuota il sacco su Jessica e Helena”. Grande Fratello, il conduttore parla solo ora

Durante l’edizione delle 13 del Tg5, è stato trasmesso un servizio dedicato alla finale del Grande Fratello, che ha visto il trionfo a sorpresa di Jessica Morlacchi. La cantante ha superato Helena Prestes, considerata da molti la favorita per la vittoria. Nel servizio, sono state raccolte le prime dichiarazioni della vincitrice e del conduttore del programma, Alfonso Signorini, che ha espresso il proprio entusiasmo per l’esito della competizione.





Alfonso Signorini, visibilmente soddisfatto, ha voluto sottolineare il significato della vittoria di Jessica Morlacchi, definendola un simbolo di autenticità e semplicità: “La vittoria di Jessica è la vittoria della ragazza della porta accanto, della ragazza che ha fatto della normalità e della semplicità il suo stile di vita”. Tuttavia, il conduttore non ha nascosto un pizzico di dispiacere per la sconfitta di Helena Prestes, elogiando il percorso della modella brasiliana durante i sei mesi e mezzo trascorsi nella Casa. Ha aggiunto: “Mi spiace per Helena, ma comunque c’è da dire che lei ha già vinto in amore”, riferendosi alla relazione nata con Javier Martinez.

Nel corso del servizio, è stata intervistata anche Jessica Morlacchi, che ha condiviso con emozione le sue prime impressioni dopo la vittoria. La cantante, visibilmente sopraffatta dai sentimenti, ha dichiarato: “Io non ci sto capendo nulla. Sono dentro ad un frullatore di emozioni… Non posso credere che sia successo a me. Sono stata ferma e non volevo. Adesso voglio ripartire penso che sia il momento giusto. Voglio cantare. Vi romperò le scatole a tutti”. Le sue parole hanno lasciato intendere la volontà di tornare a dedicarsi alla musica, riaprendo così una nuova fase della sua carriera artistica.

Anche l’opinionista Cesara Buonamici ha preso la parola, esprimendo la sua soddisfazione per il risultato ottenuto da Jessica Morlacchi. Nel corso del servizio, ha affermato: “Quando ho capito che poteva vincere Jessica sono stata felicissima. Se lo merita tutto e sono sicura che riavremo la grande Jessica che conoscevamo”. Le sue parole hanno confermato il sostegno e l’affetto che la vincitrice ha saputo conquistare durante il suo percorso all’interno del reality.

Il servizio del Tg5 ha inoltre anticipato il ritorno del Grande Fratello a settembre, anche se al momento non è ancora chiaro se sarà nuovamente Alfonso Signorini a condurre il programma. Sui social, infatti, si rincorrono voci su un possibile cambio alla guida del reality, ma non ci sono state conferme ufficiali in merito.