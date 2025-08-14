Silvana Damato trovata senza vita in vasca, l’amica: “Non arrivava, sono andata da lei e ho avvisato i carabinieri”





Gli amici di Silvana Damato, la donna di 69 anni trovata morta nella sua casa di Bruzzano l’8 agosto scorso, continuano a ritrovarsi ogni giorno al parco Nord di Milano, dove erano soliti giocare insieme a burraco. Tuttavia, l’atmosfera è cambiata. Le partite si svolgono in un silenzio carico di interrogativi e inquietudini, mentre il ricordo di Silvana domina le conversazioni. “Chi può averle fatto del male? È stata uccisa? E se sì, in che modo?”, si chiedono gli anziani che frequentano il parco.





Tra loro c’è una cara amica di Silvana, colei che ha dato l’allarme il giorno della tragedia. “Dovevamo incontrarci alle 16 – ha raccontato a Fanpage.it – ma non si è presentata. Ho aspettato fino alle 17 senza ricevere risposta né al cellulare né alla porta di casa sua. A quel punto ho deciso di chiamare i carabinieri”.

L’intervento delle forze dell’ordine e dei vigili del fuoco ha portato alla scoperta del corpo di Silvana nella vasca da bagno. Il volto della donna era tumefatto e presentava ferite al collo. La porta dell’abitazione era chiusa con più mandate, ma il mazzo di chiavi risultava assente, dettaglio che ha attirato l’attenzione degli investigatori. È stato aperto un fascicolo per omicidio e gli inquirenti stanno valutando diverse piste.

Gli amici del parco Nord ricordano Silvana con affetto e incredulità. Roberto Farina, uno degli habitué delle partite a burraco, ha dichiarato: “Era una persona splendida, sempre sorridente. Non riesco a capire come qualcuno possa averle fatto del male.” Anche Ernesto, altro frequentatore del parco, ha espresso il suo stupore: “Qui ci conosciamo tutti. Non abbiamo mai avuto l’impressione che fosse in pericolo o avesse problemi con qualcuno.”

Una signora, venuta al parco per cercare risposte dopo aver appreso la notizia dalla figlia, ha aggiunto: “Vogliamo sapere la verità. È importante che sia fatta giustizia per Silvana.”

Nel frattempo, gli amici di Silvana hanno deciso di ricordarla con un gesto simbolico: una sua foto è stata appesa vicino al chiosco del parco Nord, accompagnata da un biglietto che recita: “Per te, Silvana. Ti ricorderemo sempre, amiche e amici del parco.”



