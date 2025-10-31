Sindaca del PD insulta Giorgia Meloni durante un’intervista a La7, usa lo stesso appellativo di De Luca





A Genzano di Lucania, un piccolo paese in provincia di Potenza, è scoppiata una polemica che in un attimo ha fatto il giro del Paese. Tutto parte dalla sindaca Viviana Cervellino, del Pd, che si è trovata al centro delle critiche dopo un’intervista televisiva a “Prova d’Inchiesta”, il programma di La 7 condotto da Pinuccio. L’argomento era serio: la crisi idrica che sta mettendo in ginocchio la Basilicata. Ma a un certo punto l’attenzione si è spostata su tutt’altro.





Quando le hanno chiesto che cosa pensasse della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, la risposta di Cervellino è stata netta, quasi tagliente: “Che ne penso della Meloni? Quello che pensa De Luca, che è una str…”. Il bip in video ha coperto parte dell’insulto, ma il pubblico ha capito benissimo. E non si è trattato solo di un attacco a Meloni, ma anche a chi rappresenta le istituzioni.

Le sue parole hanno scatenato subito la reazione della maggioranza, che ha bollato tutto come “insulti personali, gratuiti e volgari”. Il primo a dire la sua è stato il senatore Gianni Rosa. Ha chiesto subito delle scuse e ha ricordato che “un sindaco non può usare certi toni, rappresenta la comunità e deve rispettare le istituzioni”.



