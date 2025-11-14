Sinner acquista casa a Milano: quasi sette milioni di euro per due appartamenti da 403 e 290 mq





Il tennista Jannik Sinner, attualmente impegnato nelle Atp Finals di Torino, ha recentemente effettuato un investimento significativo nel mercato immobiliare di Milano, acquistando due appartamenti per un totale di circa 6,5 milioni di euro. Questa operazione immobiliare è stata realizzata attraverso la sua società, Foxera, registrata a Montecarlo, dove il campione risiede. Gli appartamenti, situati nella rinomata zona di San Babila, hanno una superficie rispettivamente di 403 e 289 metri quadrati e, attualmente, sono utilizzati come uffici.





Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la transazione è stata conclusa con la famiglia Buziol Dametto, ex proprietaria del noto marchio di abbigliamento Replay. La cifra versata per l’acquisto è stata suddivisa in modalità diverse: 2,9 milioni di euro sono stati trasferiti direttamente da Monaco, mentre i restanti 4 milioni sono stati ottenuti attraverso un prestito con un tasso d’interesse del 5%, in linea con le attuali condizioni di mercato.

La posizione degli appartamenti di Sinner è particolarmente strategica, trovandosi all’interno di Casa Barelli, un edificio storico in Corso Venezia, a pochi passi da Piazza San Babila. Questa area è nota per essere una delle più costose di Milano e d’Europa, con prezzi medi che superano gli 11.000 euro al metro quadrato, arrivando anche a 15.552 euro al metro quadrato in alcune zone. Per esempio, un appartamento nelle immediate vicinanze del Teatro alla Scala può raggiungere valori superiori ai 17.000 euro al metro quadrato. Per fornire un’idea chiara, un trilocale di 70 metri quadrati nel Quadrilatero della Moda può costare fino a un milione e mezzo di euro.

La situazione del mercato immobiliare a Milano è impressionante, considerando che il prezzo medio al metro quadrato in Italia è attualmente di circa 2.123 euro, con notevoli variazioni regionali: in Calabria si scende a 900 euro, mentre in Valle d’Aosta e Trentino si attesta intorno ai 2.600 euro. Milano, invece, ha recentemente registrato un nuovo record storico con un prezzo medio di 5.572 euro al metro quadrato, rendendola una delle mete più ambite per gli investitori internazionali.

Il patrimonio di Jannik Sinner, 24 anni, è frutto di una carriera fulminante nel tennis, caratterizzata da montepremi elevati e contratti con marchi prestigiosi come Gucci, Rolex e Nike. Le stime indicano che il suo patrimonio ammonta a circa 90 milioni di euro, il che spiega la sua capacità di investire in immobili di alto valore.

L’acquisto di questi appartamenti rappresenta non solo un investimento finanziario, ma anche un segno del crescente interesse di sportivi e celebrità per il mercato immobiliare di Milano, che continua a attrarre acquirenti di alto profilo. Con la sua crescente notorietà e il successo nelle competizioni, Sinner si afferma come un nome non solo nel mondo dello sport, ma anche nel panorama immobiliare italiano.

L’operazione di Sinner è emblematicamente rappresentativa di un trend più ampio, in cui i giovani atleti e professionisti di successo scelgono di diversificare i loro investimenti nel settore immobiliare, contribuendo così a un mercato in continua evoluzione. Questo fenomeno è particolarmente evidente nelle grandi città, dove i prezzi degli immobili continuano a salire, rendendo gli investimenti immobiliari un’opzione sempre più attraente per chi dispone di capitali significativi.



